Zlá znamení: Tyto ženy se vám namísto pomoci cynicky vysmějí do očí

Naše narození ovlivňuje mnoho aspektů. Planetární umístění a jejich energie může také způsobit to, že se během života staneme v určitých situacích cynickými až zlými. Tyto vlastnosti se neprojevují často, ale občas se u těchto ženských znamení objeví. Která to jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny vidí svět příliš kritickou optikou. Mají vysoké standardy a odmítají je snižovat. Vládne jim šestý dům služeb, což vypovídá o jejich smyslu pro altruismus, ale jejich nesobeckost přichází se zdravou dávkou skepse, že ne každý má stejné úmysly jako ony.

Panny dávají přednost tomu, aby jejich život běžel jako dobře namazaný stroj. Jsou to perfekcionisté zvěrokruhu a vše, co dělají, dělají na 110%. Tento perfekcionistický rys je však může vést k tomu, že v každé situaci nebo vztahu hledají to špatné. Jejich cynismus právě pochází z potřeby hledat na všem a na všech jen a jen negativa. Často se neštítí toho, aby se druhým cynicky vysmály do očí.

Panny hledají negativa na všem a na všech. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Jedním z jejich charakteristických znaků je přirozená nedůvěra k ostatním. Těmto ženám vládne Pluto, planeta ovládající tajemství a tabu a osmý dům smrti a transformace. Díky tomu si plně uvědomují temnou stránku života a jsou neustále ostražité.

Toto pevné vodní znamení působí hluboce, ale dává přednost tomu, aby se svými emocemi hrálo na jistotu. Proto tyto ženy bývají často negativní, umí být pěkně zlé, najít slabé místo druhých, pěkně bodnout a ještě se mu vysmát.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené v Kozorohu jsou uznávány pro svůj hluboce zakořeněný smysl pro zodpovědnost. Za to mohou poděkovat svému zodpovědnému vládci planety, Saturnovi. Jako zemské znamení jsou přirozeně pragmatické, takže je pro ně poměrně snadné být cynické. A taky že jsou!

Kdo někdy zažil cynismus Kozoroha, tomu jde ještě dnes mráz po zádech. Tyto ženy dokáží být až kruté. Kozorohové jsou ve všem tak praktičtí, což způsobuje pesimismus a sklíčenost. Saturn může být v astrologii někdy vnímán jako omezující síla, která se právě projeví cynismem, skeptickými poznámkami a všeobecnou negativitou.

Žena v Kozorohu je pesimistická, cynická a drsná. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jejich tradiční planetární vládce Saturn v kombinaci s moderním vládcem Uranem z těchto žen dělá cyniky se vším všudy. Zatímco nemají problém snít si své velkolepé vize o světlejších zítřcích, zažívají těžké chvíle žít a užívat si přítomné okamžiky. Ženy ve Vodnáři umí být pěkně divné, protivné a cynické. Když něco, co si vysnily, nejde hladce, zuří a zaplaví je vlna skepticismu a cynismu. Není to s nimi často vůbec k vydržení.

Zdroje: www.bustle.com, www.pinkvilla.com