Vánoční dárky podle horoskopu: Tipy na dárky pro muže i ženy podle znamení

Vánoce jsou za dveřmi a vy si jistě lámete hlavu, čím své blízké obdarovat. Poradíme vám, jaké dárky ocení jednotlivá znamení zvěrokruhu. S tímto výběrem rozhodně nešlápnete vedle a vykouzlíte všem úsměv na rtech.

Ty správné vánoční dárky jsou každoročním oříškem. Pojďte se letos vyvarovat trapných omylů a jděte raději na jistotu. Poradíme vám, jaký dárek je vhodný pro které znamení. A to jak pro ženy, tak pro muže!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani milují přírodu, tudíž je nejvhodnějším dárkem pro ně něco živého. Muži ve znamení Berana milují zvířata, tudíž je pro ně vhodný pejsek. Pokud byste se necítli na takový závazek, potěší ho i rybičky v akváriu. Ženy zase milují květiny a jejich zahrada či terasa připomíná oázu klidu, darujte jí tedy poukaz do hobby marketu nebo nějakou vzácnou pokojovku.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velcí cestovatelé, kdyby mohli, byli by mimo domov celý rok. Vánoční svátky jsou ale časem, kdy si vždy najdou čas na svou rodinu. Pokud s nimi tedy chcete být více, darujte jim společné chvíle tam, kde to milují nejvíce. Ženám u moře v exotice a mužům na horách při výšlapu. Taková společná dovolená udělá s vaším vztahem divy!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou umělecky založení lidé, proto je potěšíte něčím kreativním. Milují barvy, tvoření a chaos. Ženám ve znamení Střelce darujte pod stromeček paletu, štětec a plátno, ať nechají své emoce proudit skrz obraz ven. Muži zase ocení nový fotoaparát, protože milují focení, a pokud ho ještě nezkoušeli, najdou se v něm.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou velmi nároční na své oblečení a doplňky. Sledují módní trendy a zajímají je pouze luxusní značky. Pokud chcete potěšit Býka, zajděte mu pro vánoční dárek do Pařížské. Pozor ale na stav konta, mohli byste skončit v mínusu. Ženy ve znamení Býka by jistě potěšila luxusní kabelka Gucci a muž by zase nepohrdnul novými hodinkami Rolex.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují vůně, a to jak do domácnosti, tak parfémy. Máte tedy možnost výběru. Pokud máte hluboko do kapsy, pořiďte jim difuzér do bytu, a pokud do nich investujete víc, tak luxusní parfém. Ženy ve znamení Panny milují sladké vůně s příměsí vanilky či květů růže a muži zase silně kořeněné směsi.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velcí intelektuálové a čtenáři, pokud jim tedy chcete udělat radost, darujte jim knihu. Ale pěkně po staru tištěnou, milují totiž vůni papíru a ten pocit, když knihu svíráte v ruce. Mužům ve znamení Kozoroha ocení pořádně napínavou detektivku nebo sci-fi tématiku, ženy naopak nějakou tu romantiku či životopis nějaké známé osobnosti.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou milovníci umění a kultury. Každou volnou chvíli tráví v muzeu, na výstavě nebo v divadle. Pokud jim tedy koupíte lístek do divadla, nemůžete šlápnout vedle. Ženy ve znamení Blížence se rády smějí, jsou pro ně tedy vhodné komedie. Muži zase ocení něco napínavějšího, ale v komornějším prostředí. Národní divadlo však není nic pro ně, volte tedy menší scény.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou skvělí kuchaři. Sledují kulinářské trendy, pořady o vaření a Masterchefa by si nikdy nenechaly ujít. Jejich snem je zúčastnit se tohoto klání a vyhrát v něm. Tvrdě na to trénují a vykrmují svou rodinu nejrůznějšími lahůdkami. Pokud tedy chcete potěšit ženu ve znamení Váhy, dejte jí nějaký vychytaní spotřebič do kuchyně a muž zase ocení kurz vaření pod vedením nějakého slavného šéfkuchaře.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři milují válení se, lenošení, relax a pohodu. Pošlete je tedy na wellness víkend, tam se budou cítit jako ryby ve vodě. Jen volte druh odpočinku pro muže i ženy jiný. Ženy ocení odpočinek s masáží a sklenkou dobrého vína, muži zase pivní lázně s něčím dobrým na talíři.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si pod stromečkem zasloužili najít dárek spojený s jejich rodinou. Milují ten čas, který tráví všichni pohromadě, povídají si, vaří a smějí se. Proto je vezměte na společnou dovolenou, víkend čí výlet a všichni budou spokojeni. Ženy ocení poznávání památek spojených s nákupy třeba v nedalekých Drážďanech a muži by zase spíše ocenili pobyt na horách s permanentkou a vířivkou.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou milovníci nejnovější elektroniky, pokud je tedy chcete vánočním dárkem opravdu potěšit, pořiďte jim nový telefon, notebook či tablet. Budou nadšeni. Pozor ale, aby šlo opravdu o špičku, vždy chtějí ten nejnovější a nejnašláplejší model. Ženy ocení nový mobilní telefon nebo chytré hodinky.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby se rády parádí a velmi dbají o svůj vzhled. Utrácí neskutečné peníze za make-up, kosmetiku a přípravky na vlasy. Pokud jim tedy chcete vykouzlit úsměv na rtech, dejte jim balíček luxusní, kvalitní a přírodní kosmetiky. Ženy ocení produkty na pleť a muži zase velmi pečují o své vlasy.