Datum narození prozrazuje, jací jste v lásce. Uzavření nebo vášniví?

Věděli jste, že numerologie může prozradit i to, jak projevujete lásku? Zda jste chladní, romantičtí, uzavření nebo vášniví? Záleží na vašem datumu narození, stačí si spočítat vaše osobní číslo.

K výpočtu dojdete zcela snadno. Zapište své datum narození, například 14. 3. 1972 a pak sečtěte každé číslo, tedy 1 + 4 + 3 + 1 + 9 + 7 + 2 = 27. K výslednému číslu pak přičtěte číslo dne, kdy jste se narodili, v tomto případě tedy úterý, které odpovídá číslici 2 (středa pak 3, čtvrtek 4, atd.) - 2 + 7 + 2 = 11, 1 + 1 = 2.

Osobní číslo lásky 1

Jedničky jsou velcí dobrodruhové, milují vzrušení a to také často přenášejí i do vztahů. U nich doma to musí prostě stále jiskřit. Zamilované jedničky se ze všech sil snaží naplánovat pro svého partnera nejrůznější překvapení. Někdy vzplanou a vybuchnou, zejména když jejich partner nesdílí jejich nadšení nebo ho neumí projevit. Jejich hněv se však rychle rozplyne.

Osobní číslo lásky 2

Dvojky jsou věrné a smyslné. Bývají oddanými partnery a milují romantiku - hudbu, dobré jídlo, filmy a umění. Když jsou tito lidé zamilovaní, budou neustále hledat nové způsoby, jak vás mile překvapovat a zahrnovat romantickými gesty. Touží však také po protějšku, se kterým by mohli dlouhodobě něco budovat.

Dvojka si potrpí na romantická gesta. Zdroj: Profimedia

Osobní číslo lásky 3

Lidé, kteří mají osobní číslo tři patří mezi velmi citlivé jedince. O své milované láskyplně pečují. Zpočátku však nedokáží vyjádřit své emoce, trvá jim dlouho, než někomu uvěří. Svou lásku spíš než slovy dávají najevo svou péčí a starostlivostí.

Osobní číslo lásky 4

Lidé se čtyřkou jsou vášniví, ale také dramatičtí, žárliví a neustále hledají možnost, jak se před partnerem předvést. Potřebují hodně času na to, aby otevřeli svá srdce. Často se rychle a ohnivě zamilují, avšak rychlé vzplanutí má za následek i rychlé vyhasnutí. Pokud najdou toho, koho hledají a rozhodnou se s ním strávit zbytek života, zahrnují ho drahými pozornostmi.

Osobní číslo lásky 5

Pětky jsou tradicionalisté a své partnery milují drobnými projevy náklonnosti. Když je pětka zamilovaná, ráda se svým miláčkem relaxuje při svíčkách nebo procházkách v přírodě. Důležitá je pro ně harmonie, neradi se hádají.

Pětky jsou v lásce hodně tradiční. Zdroj: Profimedia

Osobní číslo lásky 6

Lidé s číslem šest jsou ve svých citech velmi nečitelní. Často se vůbec nevyznáte v tom, zda k vám něco cítí či nikoli. Pamatujte, že jejich zdi padají pomalu. Pokud s vámi však komunikují a tráví čas, vězte, že o vás mají zájem. Šestky nesnášejí romantiku, ale jsou to zábavní společníci hýřící suchým a někdy i černým humorem. Pokud se však zamilují a vyberou si partnera, s kterým chtějí být, umí být i vášniví.

Osobní číslo lásky 7

Soucitné a citlivé sedmičky bezmezně milují a pečují o své milované. Získat jejich srdce se však neobejde bez problémů. Tito lidé rádi tráví čas o samotě, patří mezi nepolapitelná stvoření. Svou lásku projevují poťouchlými úsměvy, koketními pohledy a citlivým chováním.

Sedmičky o své milované s láskou pečují. Zdroj: Profimedia

Osobní číslo lásky 8

Lidé s osobním číslem 8 jsou na počátku vztahů chladní a nedůvěřiví. Kdo je však trpělivý, odhalí v nich velmi vášnivé a romantické osoby. Když jsou opravdu zamilovaní, otevřou svá srdce a vyjádří ty nejhlubší pocity. Intimita je pro ně ve vztahu zásadní.

Osmičkám to chvíli trvá, než otevřou svá srdce. Zdroj: Profimedia

Osobní číslo lásky 9

Devítky jsou charismatické a veselé osoby. Nejštědřejší ze všech čísel, milují zábavu a dobrodružství. Jakmile vás s sebou vezmou na cesty, je jasné, že máte hluboké místo v jejich srdci. Zasypou vás dárky, vynaloží úsilí na to, abyste se cítili podporováni. Nečekejte romantická gesta, devítka je praktický člověk.



