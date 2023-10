Nechte se inspirovat a vytvořte jednoduchou, ale krásnou dekorací na hrob, která nebude plastová ani kýčovitá. Jednoduchá dekorace ze sušených květin je nádherná i dostatečně trvanlivá.

Pokud přemýšlíte, čím ozdobit náhrobek v době před dušičkami, nejlepší variantou je kytice z podzimních květů. Můžete ji na hrob dát jako řezanou květinu do vázy, nebo ji naaranžovat do aranžovací hmoty či mechu. Květiny můžete koupit nebo natrhat ve vlastní zahrádce. Na podzim se nabízí také využít různých přírodních materiálů z vašeho okolí, které jsou zcela zdarma a krásné.



Krásná květinářka Anna nenabízí jen video z krásného interiéru, ale opravdu pěkné aranžmá z mechu a suchých květů. Podívejte se na příspěvek z YouTube z kanálu KWIACIARA Anna Wojtala:

Mech a přírodní materiály

Mech je opravdu nádherný a díky vyšší vzdušné vlhkosti během podzimu a zimy bude vypadat krásně hodně dlouho. Mech výborně doplníte vším z přírody a případně kupovanými dřevěnými či decentními jinými ozdobami. Krásně vypadá v kombinaci se šiškami, žaludy i bukvicemi, drobnými dřívky nebo kůrou, ale také choroši nebo pírky. Tato tvrdá a běžně se vyskytující houba může být zajímavým doplňkem, pokud toužíte po vyloženě lesním aranžmá.

Všechny barvy podzimu

Mech můžete ale také rozsvítit použitím červených plodů. Nemusí jít jen o šípky, ale také dřínky, jeřabiny, plody hlohyně nebo větvičky skalníku a podzimní listí javorů a dalších stromů. Další barvy vám nabídnou také dřišťály a mahonie, dramaticky tmavé plody arónie nebo oranžové lampiónky mochyně.

Buďte střídmí

Mech je krásný přírodní materiál, který můžete jednoduše sbírat, ale jako se vším, i v tomto případě buďte obezřetní a uctiví k přírodě. Může se sbírat pouze ve vegetačním období. Veškeré podobné materiály jsou v lesích a jejich okolí běžné a zdarma, ale rozhodně to neznamená, že bychom mohli přírodu drancovat. Myslete na to také, když vyrazíte ven s dětmi nebo vnoučaty. Berte si jen to, co opravdu potřebujete a v umírněném množství.

Obalte věnec

Z mechu můžete nejen vytvořit aranžmá jako ve videopříspěvku, kde zůstane mech skrytý, ale můžete jej přiznat a použít také na obalení korpusu věnce. Pokud vám připadá položení věnce na hrob nezajímavé a příliš strohé, dejte doprostřed třeba lucernu. Anebo věnec opřete o dekoraci, náhrobní kámen či žardínu.

