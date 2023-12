Nezbavujte se zbytečně dopitých lahví od vína. Zapojte fantazii a vyrobte si z nich zajímavé a nevšední dekorace!

Většina konzumentů vína či jiných alkoholických nápojů vyhazuje použité lahve do tříděného odpadu. Je to však škoda, protože se dají docela šikovným způsobem ještě využít. Místo toho, aby prázdné lahve skončily v koši, můžete si z nich vyrobit originální dekorace do bytu, které mohou být nejen vánoční ozdobou, ale i krásným dárkem. Do této tvořivé činnosti se s vámi jistě s chutí zapojí i děti.

Na 7 úžasných způsobů, jak lze recyklovat staré láhve vína se podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Birchbox Grooming:

Zdroj: Youtube

Váza klasická i závěsná

Mezi nejjednodušší výrobky z prázdných lahví patří dozajista dekorativní váza. Dopitá lahev by měla být vždy čistá, náležitě odmaštěná a zbavená etikety. Stačí, když ji ovážete obyčejným režným provázkem, barevnými stužkami, nebo polepíte odstřižky krajek, smrkovými větvičkami či vánočními ozdobami. Vaší fantazii se meze nekladou. Záleží vždy na tom, co máte zrovna k dispozici. Pak už je na vás, jestli bude váza určena na stůl nebo ji budete chtít zavěsit do prostoru. V druhém případě stačí vyrobit pevné poutko k pověšení, anebo vázu připevnit na stěnu pomocí dřevěné destičky a kovových obrub v místě hrdla a dna.

close info YouTube zoom_in Zkuste si udělat z lahví vázu.

Lampa

Základem je skleněná lahev, ale budete potřebovat i klasickou objímku, žárovku, elektrický kabel a stínítko, které bude odpovídat obvodu hrdla lahve. Prázdnou lahev nejprve dostatečně očistěte, odlepte etiketu a vysušte. Následně potřete nebo postříkejte povrch vybraným odstínem akrylové barvy a nechte ji dokonale zaschnout. Právě na Vánoce se dokonale hodí zlatá a stříbrná, nebo červená či zelená. V tuto chvíli lze lahev odekorovat podobným způsobem jako vázu.

Následně je potřeba provrtat potřebný otvor na protažení šňůry s vypínačem, v současné době jej lze v obchodě pořídit v různém barevném provedení. Vždy myslete na to, aby barva ladila s lampou. Vrtejte vždy do zadní části lahve a na vrták příliš netlačte. Pracujte pomalu, abyste nepoškodili nejen sklo, ale i použitý vrták. Zhotoveným otvorem a spodním dílem objímky protáhněte elektrickou šňůru a zacvakněte vodiče do vrchního dílu objímky. Tu pak přilepte lepidlem a izolační páskou k hrdlu lahve. Následně umístěte stínítko a zašroubujte žárovku.

close info YouTube zoom_in Z lahve si můžete vyrobit i svícen.

Vánoční svícen

Pokud patříte k milovníkům svíček, můžete si z prázdných lahví vytvořit také krásné dekorační svícny. Opět je potřeba je nejprve dokonale očistit a následně dle vaší fantazie odekorovat podobně jako v předchozích případech. Následně ořežte konec svíčky, aby šla vsunout do hrdla láhve.

Zdroje: www.svetkreativity.cz, www.ceskykutil.cz, www.femina.cz