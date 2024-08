Uklízíte garáž a našli jste spoustu zajímavého materiálu? Nebo vás fascinují staré věcičky v bazarech a vetešnictví? I pěkný vodovodní kohoutek, stará smaltovaná miska nebo dokonce starožitné umyvadlo, se mohou hodit na výzdobu zahrady. Věděli byste, co s nimi?

Milujete vintage dekorace v zeleni?

Když se řekne vodovodní kohoutek a dekorace na terasu, může se i k vám vkrást pomyšlení na hezký vodní prvek. Zurčení potůčku, přetékajících pramínků přes okraj misek nebo vodopádu stékajícího po kamení se však nedočkáte. Ač je projekt Ládi Hrušky poměrně zdařilý i vkusný, jde o vodní prvek jen na oko.

Potůčky vám teď zurčí v hlavě, a přece jen byste se chtěli podívat i na nějaký skutečný vodní prvek? Hezky a jednoduše vyrobila misku s tekoucí vodou autorka tohoto příspěvku, která pojala dekoraci jako koupátko pro ptáčky. Tento příspěvek najdete na YouTube kanálu Birding By Ear.

Zdroj: Youtube

Kouhoutek a miska: Hezoučké aranžmá na zahradu

Pojďme ale zpět k výtvoru Ládi Hrušky. K tomuto počinu budete potřebovat hezkou dřevěnou desku nebo starší, ale stále pěkné větší prkénko či špalek. Na horní část prkénka přišroubujte nebo vlepte starý kovový kohoutek. Ten by se vám měl opravdu líbit, aby celá dekorace dávala smysl.

Pod přišroubovaný kohoutek připevněte na prkénko také smaltovanou, plechovou, keramickou či jinou hezkou stylovou nádobu, do které bude pomyslný proud vody s kohoutky vytékat. Může to být poměrně náročné u kulaté nádoby, lepší je proto taková, která má jednu stranu rovnou.

Nádobu můžete osázet rostlinami nebo ji naplnit oblázky, mušličkami či jiným pěkným materiálem. Když pak vložíte do kohoutku kousek mírně zkrouceného proutí, které bude dosahovat až do nádoby pod kohoutkem, bude to připomínat tekoucí vodu, i když zůstane všechno v suchu.

Dekoraci můžete umístit kdekoli na zahradě, případně pověsit na některou zahradní zeť. Protože tekoucí vodu jen naznačujete větévkami, můžete ji umístit i tam, kde byste jinak vodu neměli a nečekali ji.

Chcete opravdový tekoucí kohoutek?

A co zkusit kombinaci kohoutku a opravdového vodního prvku? Není to těžké a také tento projekt může být docela hezký a finančně vás nezruinuje. I na obrázku nahoře můžete vidět jednoduchý kohoutek, kterým teče voda do nádoby pod ním.

Nádoba ovšem nepřetéká, protože voda do nekonečna proudí zpět do kohoutku skrytou hadičkou napojenou na malé čerpadélko v nádobě.

Takové malé čerpadlo můžete snadno pořídit v akvaristických či zahradních potřebách, ale také v mnohých obchodech online. Umístěná dekorace a čerpadlo však musí být v dosahu elektrické zástrčky, ale může být i na pohon solární.

Pak ale z pravidla funguje jen když svítí slunce. Při nákupu si dejte pozor také na výtlak čerpadla, který se v případě těchto malých zařízení udává v centimetrech.

Zamaskovat hadici směrující z čerpadla do kohoutku může být oříškem, ale jistě se i s tímto úkolem zvládnete poprat. Mohou vám pomoci oblázky, větvičky, ale i rostliny.

Případně můžete zkusit vytvořit ve stěně nádoby otvor na hadičku, který však bude nutné dobře zapravit a utěsnit, aby jím skutečně procházela jen hadička a neprosakovala jím i voda z nádoby. Práce navíc se ale vyplatí!

Příjemné je i to, že se nemusíte v tekoucí vodě obávat líhně komárů, čemuž ještě navíc přispívá i filtrace čerpadla. Dokud bude čerpadlo běžet alespoň přes den, pak se nemusíte komárů bát.

Zdroje: ceskykutil.cz, thespruce.com