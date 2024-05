Kuchyňské prkénko nebo špalek jsou prostě hezké kusy dřeva, které určitě nepatří do koše, i když mají své nejlepší časy za sebou. Co s prkénkem? Inspirujte se a najděte způsob, jak prkénko nejlépe použít u vás doma!

Nač použít staré prkénko? Udělejte si hezkou dekoraci!

Najdou se i u vás doma kuchyňská prkénka, která mají svá nejlepší léta za sebou nebo jich máte tolik, že některá vůbec nepoužívate? Každého takového materiálu je škoda. Určitě se ale prkének nezbavujte a raději jim dejte druhou šanci. Hodit se mohou ještě na všelicos.

Pokud vás svrbí ruce a už byste se chtěli pustit do práce ale chybí nápady, podívejte se třeba na tento příspěvek z YouTube kanálu Evrim Taşer Yılmaz. Šikovná Evrim se rozhodla udělat ze starého prkénka dekorativní závěsnou kapsu. Sama do ní umístila květy, vy si tam můžete dát co chcete. Třeba fotku, háčky na pověšení klíčů nebo brýlí, vodítka a náhubku pro psa atd.

Zdroj: Youtube

Jak využít stará a nevyužívaná dřevěná prkénka?

A co dál? Z dřevěného prkénka můžete snadno také vytvořit servírovací tác, když na kratší strany přišroubujete rukojeti. Najděte hezké kování, které se bude hodit k vašemu stylu a od hotového tácu vás pak už jen dělí čtyři šroubky!

Pokud přišroubujete nebo přilepíte široký skřipec, vznikne vám držák na poznámky nebo telefon. No a rozhodně je možné použít zavěšené nebo stojící prkénko na celou řadu drobných dekorací.

Jestliže se rozhodnete, že si uděláte místo na poznámky přímo z prkénka, stačí jej natřít nebo posprejovat speciální barvou na školní tabule nebo použít o něco horší, ale také funkční kousek černé matné tapety, na kterou lze psát křídou.

Na přišroubované háčky můžete pověsit vázičky nebo lucerny. Hezky vypadají i květináčky s bylinkami, které navíc i souvisí s vařením, takže výsledek dává i větší smysl. Na háčky pověste třeba hrnky, kuchyňské pomůcky nebo na něj vypalte pájkou povzbudivou hlášku nebo nejoblíbenější recept. Fantazii se přece meze nekladou!

Prkénkové hodiny a povrchové úpravy

Máte-li prkénko kulaté, pořiďte si hodinový strojek a vytvořte z prkénka dřevěné nástěnné hodiny. Stačí vyvrtat dírku, kterou prostrčíte rotující hřídelku, na kterou se pak z čelní strany připevní hodinové ručičky.

Je to ohromně snadné a výsledek je perfektní. Samozřejmě je možné použít jakkoli tvarované prkénko, ale kulatá samozřejmě až vybízejí k tomu stát se hodinami.

Nezapomeňte, že ve všech případech můžete dřevo přiznat, pak se hodí alespoň jej zbrousit a namořit. Můžete jej ale také opatřit nátěrem ve stylu vintage nebo shabby chic čili takové vesnické šik ale rustikálně pojaté krémově bílé, lila či do modra nátěry, které mívají zbroušené strany a tváří se opotřebovaně.

Prkénko může být také vhodným podkladem pro různé vintage plechové tabulky, které se vám sice líbí, ale na nábytek nebo zeď byste je nešroubovali.

Zdroje: primainspirace.cz, organizedclutter.net