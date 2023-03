Největší depkařky horoskopu. Tyhle neštěstím demolují okolí a nemají proč

Pokud se obklopujete lidmi, kteří jsou neustále v depresi a přenáší na vás svou nostalgickou, temnou a uplakanou náladu, tak se přesvědčte, že nepatří mezi následující znamení zvěrokruhu. Pokud ano, raději je rychle ze svého života dostaňte pryč nebo vám ho zničí.

Máte kolem sebe lidi, kteří přenáší deprese na ostatní a necítíte se v jejich společnosti vůbec dobře? Pak možná patří mezi následující znamení zvěrokruhu, která svými negativními emocemi ničí životy lidí kolem sebe.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci neustále propadají depresím, a to i když se jedná o malichernost. Život s nimi bývá psychicky dost náročný, protože neustále brečí, mají špatnou náladu a ve všem rovnou vidí hrůzu. Tím však neštěstí přitahují a často mu jdou až naproti. Jejich život je tedy jedna velká řada špatných událostí, která se na ně postupně hroutí.

Lidé ve znamení Blíženců nemají silnou povahu, proto se ze všeho hroutí a když se na ně, často jejich vlastní vinou, valí jeden problém za druhým, je to nad jejich síly. Bohužel jsou pak protivní, zlí a nepřejícní i k lidem kolem sebe, kteří tím trpí a nechápou, co udělali špatně.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Vahám se celoživotně lepí smůla na paty a to jak z hlediska lásky, partnerství, vztahů a rodiny, tak i práce, financí a zdraví. Jejich život je jedna velká katastrofa a to, ať se snaží sebevíc. Váhy prostě průšvihy přitahují a nedá se s tím nic dělat. Budou si prostě muset zvyknout a nedepkařit tolik, nebo je to bude stát zdraví.

Pokud budou Váhy neustále žít v depresích, pak se to odrazí i na kvalitě života jejich blízkých a okolí, se kterým se stýkají. Váhy mají tendence neustále na někoho chrlit své problémy a starosti, čímž lidi okolo sebe demotivují a ti se pak cítí naprosto vysátí a nechtějí se s Váhami nadále stýkat. Není se čemu divit. Není vhodné ostatní stresovat svými problémy, sami jich mají dost.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři bývají často uplakánci a vždy myslí jen na to nejhorší. Všeho se bojí a rovnou vše odsoudí a zamítnou. Kdyby byli odvážnější a dívali se na svět z té lepší stránky, jistě by se ulevilo jim i jejich blízkým, kteří trpí pohledem na jejich depresivní život. Svou špatnou náladou a neštěstím tak Vodnáři likvidují své okolí.

Uplakaní Vodnáři se prostě bojí všeho a nikdy by kvůli ničemu neriskovali. Jejich život je jeden velký pocit zmaru, destrukce a neštěstí, což není příliš pozitivní pocit. Vodnáři kvůli svým depresivním stavům často končí u psychologa.