Divoké jarní bylinky: Vsaďte na ty, které fungují jako vitaminové bomby

Divoké jarní bylinky jsou plné energie a všemožných látek, které se báječně hodí pro povzbuzení organizmu. Vyzkoušejte mladé bylinky, některé lze konzumovat jen teď na jaře. Které divoké jarní bylinky použít a proč?

Zdroje: www.coopclub.cz, www.vegmania.cz

Divoké jarní bylinky jsou plné života!

Je jich několik a patří spíš mezi ty opomíjené. Jarní divoké bylinky jsou rostlinky, které běžně přehlížíme během roku, ale na jaře je nejlepší doba k jejich sběru i konzumaci. Mnohé z těchto rostlin už jsou později během roku nepříjemně trpké či hořké, ale jejich mladé jarní lístky jsou ještě křehké a chutné. I přesto jsou to chutě, které nemusí všem pasovat. Buďte raději střídmí a kombinujte. I když najdete tu pravou bylinku, která vám zachutná, buďte k přírodě milosrdní. Před léty popularita medvědího česneku téměř zklikvidovala nejen porost samotného divokého česneku, ale také háje a lesíky, kam se sběrači vrhli po tuctech.

Rozhlédněte se po louce i zahradě. Na talíři se budou vyjímat i květy chudobek nebo fialek. Jsou také jedlé a chutné. Které bylinky jsou však plné vitamínů a jejich sběr je nejlepší právě na jaře?

Králem jarních bylin je medvědí česnek

Nejznámější jarní dobře použitelnou a oblíbenou bylinou je právě česnek medvědí (Allium ursinum). Vyskytuje se nerovnoměrně po celém našem území a můžete se setkat s dvěma poddruhy. Česnek medvědí pravý a česnek medvědí ukrajinský jsou si velmi podobné a poznají se jen podle rozdílu v drsnosti či hladkosti květní stopky. Oba medvědí česneky jsou stejně použitelné. Na jaře před květem se sbírají listy, na konci léta cibule.

U medvědího česneku je nutné dávat pozor na záměnu s jedovatými rostlinami, jako jsou ocún nebo konvalinka, a jeho konzumaci by se měli vyvarovat lidé s problémy srážlivosti krve, nebo ti, jež užívají léky proti srážlivosti. Medvědí česnek je bohatý na vitamín C a flavonoidy.

Medvědí česnek bychom neměli trhat v chráněných lokalitách! Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Jarní mladá kopřiva je plná zdraví

Další stálicí a dobře známou bylinkou je kopřiva (Urtica). Jarní mladé kopřivy se často používají úplně stejně jako špenát. Dávají se do nádivek, koláčů i polévek nebo omáček. Chuť kopřiv je ale jiná a je vhodné napřed si na ni zvyknout. Kopřivy jsou bohaté na flavonoidy a velké množství minerálních látek i vitamíny A, B2, B5, C a K.

Divoký popenec patří mezi jarní bylinky

Popenec (Glechoma) patří mezi hluchavkovité, což je na první pohled patrné. Také popenec je používaný v kuchyni od nepaměti, a to jak čerstvý, tak i sušený. Využití má velmi široké a lze jej použít k masům, ale také k zelenině i do smoothie. Vedle vitamínů A a C jsou v popenci obsaženy i třísloviny, silice a hořčiny. Bylina je jedovatá pro koně, nicméně v lidovém léčitelství je dobře známá a široce užívaná.

Popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea) Zdroj: Shutterstock.com / Madeleine Steinbach

Na jaře vás překvapí divoká bršlice!

Málo známá, ale také jedlá je bršlice kozí noha (Aegopodium podagrariapop). Jarní mladé lístky jsou velmi chutné a nejsou ani tuhé či nahořklé. Rostlina se používá v léčitelství i v kuchyni, a to především do salátů a zeleninových polévek. Lístky mají vysoký obsah vitamínu C, ale hlavně jsou překvapivě chutné.

Mladé lístky bršlice do salátů a smoothie můžeme sbírat již časně zjara. Zdroj: FotoHelin / Shutterstock.com