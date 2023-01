Stupnice znamení zvěrokruhu: Od klidných až po neřízené střely. Poznáváte se?

Patříte mezi klidnější znamení, anebo spíše mezi ta impulzivní? I tyto charakterové vlastnosti ovlivňují hvězdy. Zde je žebříček znamení zvěrokruhu od těch nejklidnějších po nejimpulzivnější.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Na prvním místě jsou zcela jistě Váhy. Lidé tohoto znamení neustále hledají harmonii a vyrovnanost. Není divu, že jsou ze všech znamení nejklidnější a dokáží své chování velice dobře ovládat.

Panna (23.8. - 22.9.)

Je to znamení vyznačující se hlubokým respektem k druhým, Panna často jedná zrale a moudře. Obvykle se snaží vymyslet řešení, které uspokojí všechny a nikoho nezklame. Takoví lidé musejí být a obyčejně jsou rozvážní a klidní.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je ztělesněná citlivost. Konflikty nebo stresové situace jsou věci, kterým se vyhýbá. Milují ticho a ne bouři. Obecně se raději schovávají ve svém rohu, ale když se cítí napadeni něčí agresí, mohou být velmi nepolapitelní.

Býk (21.4. - 21.5.)

Mysleli jste si, že lidé narození ve znamení Býka se snadno naštvou? Opak je pravdou. Býci jsou považováni za klidné a mírumilovné, milují pobyt ve svém prostředí. Dokážou se rozzlobit, ale než se tak stane, trvá to hodně dlouho. U Býka prostě musí přetéct pohár trpělivosti. Poté je před ním lepší utéct.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je velmi odhodlaný, přemýšlí o práci a někdy působí introvertně. Bývá velmi mírumilovným znamením, nesnáší konflikty, protože ho odvádějí od práce. Ovšem občas se objeví okamžiky, kdy explodují. Naštěstí to netrvá dlouho, Kozoroh si tak uleví a pak ze zase uklidní.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Bizarní a pesimistické Ryby mohou být někdy pořádně impulzivní, někdy stačí, když se vypláčou ve svém koutě. Jejich náladu nikdy nemůžete předem odhadnout. Nepatří mezi nejklidnější ani mezi nejimpulzivnější znamení, jsou někde uprostřed.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blížence jsou rozhodně velmi upřímné znamení. Když se necítí v klidu, dají to najevo. Blíženec bývá klidný, jeho impulzivní reakce však nebývají neobvyklé. Všechno je s ním rychlé, takže i když vybuchnou a dají najevo své emoce, zase se rychle zklidní.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Obecně je to docela odvázané znamení, ale pokud je předmětem posměchu, dokáže se rychle proměnit. Umí pěkně bodnout do zad, střelit do míst, kam to nečekáte a která hodně bolí, někdy se zdá, že je Střelec pěkně podlý.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lva se ani nesnažte polechtat, velmi rychle se naštve. Považuje se za nejsilnějšího a neustále to chce všem ukazovat. Jakmile narušíte jeho majestátnost, začne řvát, nedejbože, abyste si z něho dělali legraci. To se pak stěny otřásají.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář rozhodně patří mezi ta nejimpulzivnější znamení. Jeho život určují jeho nálady. Dokáže si sbalit kufry i v noci, pokud se hodně rozzlobí, ale dokáže být i velmi zábavný a úžasný společník. Stejně tak dokáže řešit věci v klidu. Málokdo se ve Vodnářích vyzná.

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé zrození ve Štíru dokáží pořádně popustit uzdu své zuřivosti, ale také ji umějí zadržet, to nejlepší i nejhorší v něm koexistují. Ovšem naprosto klidný je Štír málokdy, pohání ho neuvěřitelná dávka vesmírné energie.

Beran (21.3. - 20.4.)

Otevřený, odhodlaný a vášnivý Beran je netrpělivý a bývá ze všech znamení nejvíce impulzivní. Obecně volí vřelou reakci, ovšem neumí čekat, je netrpělivý, takže když mu něco nevyhovuje, reaguje okamžitě, divoce a s plnou parádou.



