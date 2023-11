Vánoce se blíží a advent je skoro za dveřmi. Také jste jako malí milovali každodenní otevírání kalendáře, ve kterém na vás čekalo sladké překvapení? Nyní si ho můžete sami vyrobit. Vše potřebné najdete u sebe doma.

Adventní kalendář z ruliček od papíru. Zabere vám to pár minutek a nemusíte utrácet za okoukané kalendáře, které mají každý rok v supermarketech. Udělejte svým dětem radost vlastnoručně vyrobeným adventním kalendářem, který jim zpříjemní čekání na Ježíška. Je to snadné, rychlé a máte zaručenou jistotu, že váš adventní kalendář přinese originalitu a úsměvy dětí do vaší domácnosti.

Video návod, jak vyrobit adventní kalendář z ruliček od papíru najdete na Youtube kanále Cookist Wow:

Zdroj: Youtube

Recyklovaný adventní kalendář

Začněte tím, že si nastřádáte ruličky od toaletního papíru. Ty rozstříhejte tak, aby vám vzniklo 24 menších ruliček o stejné velikosti. Začněte je k sobě skládat tak, aby vám vytvořily formu stromu. Jednu navrch, dvě pod ní, tři pod dvě a tak dále. Tři ruličky dejte dospodu, aby vytvořily pomyslný kmen stromu. Nyní si vezměte sešívačku a sešijte ruličky k sobě, aby dobře držely tvar. Nyní použijte barevnou lepenku, nejlépe červenou, a kraje stromu olepte. Konce, které budou přečnívat, jednoduše ohněte do vnitřních stran ruliček.

close info Profimedia zoom_in Stačí ruličky od toaletního papíru a máte originální recyklovaný adventní kalendář.

Stromeček a radost pro děti

Poté vám poslouží červený balicí papír. Na ten váš ruličkový strom položte a obkreslete jej. Vystřihněte tvar a lepidlem přilepte na zadní stranu stromku. Doprostřed horní ruličky, pomyslného vrcholu stromku, nožem udělejte díru a tou protáhněte mašli, na které jako první uděláte uzlík. Tak zajistíte, aby se váš adventní kalendář dal zavěsit. Nyní do každé ruličky dejte něco, co mají vaše děti rády a co se tam vejde. Můžou to být malé figurky, sladkosti, nebo třeba náušnice, prstýnky, šperky...Fantazii se meze nekladou.

close info Profimedia zoom_in Do prázdných ruliček můžete dát bonbóny, jiné sladké cukroví, nebo malé hračky.

Rychlé a snadné

Nyní si vezměte kus červeného slabšího kartonu a zelený papír. Na červený karton opět obkreslete tvar stromku, vystřihněte a nalepte na přední stranu. Ze zeleného papíru si vystřihněte kolečka a očíslujte je od jedničky po dvacet čtyřku. U každého čísla nožem udělejte malý otvor, který poslouží jako dvířka k otevírání. Ještě kalendář můžete ozdobit vánočními nálepkami a máte hotovo. Úžasný recyklovaný adventní kalendář.

Zdroje: makersnook.com, www.amotherthing.com