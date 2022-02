DIY lampička pro milovníky geometrie: Zvládnete ji za jedno odpoledne

Zapomeňte na to, že se stolní lampa musí jenom kupovat v obchodě. S trochou entuziasmu ji zvládnete vyrobit během jednoho odpoledne.

Tohle je základ vaší práce. Zdroj: Alena Hrbková a Markéta Zindulková

Budete potřebovat latě o rozměru 50 x 15 x 2000 mm, vratové šrouby M6 různé délky, křídlové matice a podložky, šňůru z opletených drátů, vypínač, pátračku, šerm s objímkou, lepidlo na dřevo, mořidlo a bílou barvu.

Podle toho, jak velkou chcete vyrobit lampu, vyberte smrkové latě, my jsme použili latě průřezu 50 x15 mm a lampa z nich vytvořená je vysoká 60 cm. Chcete-li dát dřevu patinu, upněte nejdřív do vrtačky kulatý ocelový kartáč a dřevo po létech (tedy podélně, ne napříč vzoru) vykartáčujte. Tím léta vystoupí a zvýrazní se. Lať nařežte na jednotlivé díly: osm kusů dlouhých 27 cm, dva kusy dlouhé 20 cm a jeden kus dlouhý 3 cm. Všechny díly lehce obruste.

Nejdřív stvoříte základnu Zdroj: Alena Hrbková a Markéta Zindulková

Nejdřív slepte základnu, kterou tvoří dva příčné kusy dlouhé 20 cm na kraji a dva podélné kusy dlouhé 27 cm. Mezi těmi nechte mezeru na tři tloušťky latě, tedy 45 mm. Spojit základnu můžete pomocí dřevěných spojovacích kolíků nebo díly slepit a stáhnout truhlářskou svěrkou. Do zbylých šesti kusů vyvrtejte otvory o průměru 6 mm cca 4 cm od krajů. Dvěma dílům seřízněte hranu pod úhlem 45 stupňů. Otvor o průměru 6 mm vyvrtejte i do středu samostatného malého kusu. Stejný otvor vyvrtejte i do podélných latí základny cca 10 cm od jejího okraje. Všechny díly ještě jednou prohlédněte a podle potřeby ocelovým kartáčem a broušením upravte.

Takhle vypadá noha v základně. Zdroj: Alena Hrbková a Markéta Zindulková

Při natírání dílů máte dvě možnosti, jak postupovat. První možnost postupu, kterým vznikne o něco světlejší odstín lampy: nejdříve díly natřete tmavým mořidlem. Po zaschnutí podle potřeby lehce obruste a válečkem naneste bílou barvu. Čím víc přitlačíte, tím se barva dostane víc do vybroušeného reliéfu latí a tím bude lampa světlejší. Při druhém postupu dosáhnete tmavšího odstínu dřeva. Nejdříve všechny díly natřete bílou barvou, po zaschnutí mírně obruste a natřete tmavým mořidlem. Nechte chvíli zatáhnout. Přebytečné mořidlo setřete hadrem. Kvůli ustálení povrchu ještě povrch navoskujte nebo přetřete olejem na dřevo, případně matným vodouředitelným lakem.

Nohu složte, jak dlouhou chcete. Zdroj: Alena Hrbková a Markéta Zindulková

Ke smontování konstrukce lampy budete potřebovat vratové šrouby M6 různých délek, křídlové matice a velkoplošné podložky. Šroub prostrčte otvorem v lati a zatlačte, aby se čtyřhran na šroubu zaryl do dřeva, přidejte další lať, navlékněte podložku a stáhněte maticí. Teď už stačí namontovat elektrickou šňůru, stínidlo, vypínač a zástrčku. Záleží na vás, jaké komponenty seženete. My jsme použili staré průmyslové kovové stínidlo nalezené na půdě, šňůru spletenou z jednotlivých drátů opletených textilií, kterou v různých barvách vyrábí česká firma Real Elektro z Velkého Meziříčí a vypínač a zástrčku z nejbližšího hobbymarketu.

S trochou entuziasmu zvládnete lampičku vyrobit během jednoho odpoledne Zdroj: Alena Hrbková a Markéta Zindulková

Další nečekaná řešení najdete v časopise Kreativ.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

Zdroj: Časopis Kreativ