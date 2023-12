Máte už všechno na silvestra? A co takhle čepice a čelenky? Drobné hlouposti či elegantní doplňky nesmí chybět na žádné bezva párty!

Trochu bláznění a pozlátka k silvestrovským oslavám patří. Ať už budete trávit poslední noc v roce s širší rodinou, dětmi nebo přáteli, svůj šmrncovní outfit můžete vylepšit také čelenkami, čepicemi nebo maskou. Nechejte se inspirovat a vlastnoručním výtvorem oslňte příbuzenstvo a známé!

Inspirujte se třeba tímto kratičkým příspěvkem z YouTube kanálu

Letitia Kiu. Autorka vám v mžiku ukáže čím se vyzbrojit na silvestra i jiné oslavy.

Zdroj: Youtube

Perfektní korunky, čepice a čelenky vyrobíte za chvilku!

Co tomu videu říkáte? To by stálo za zkoušku, ne? Hlavně ten nápad s fotografií nebo bublinou s textem by mohl pobavit a na fotkách se bude skvěle vyjímat.

Korunky nebo krnoutové čepice budete mít také za chviličku hotové, jen je k jejich připevnění na hlavu potřeba mít také tenkou gumičku, dámy mohou připevnit čepičku sponkami. Na čepky se hodí zdobení z chlupatých vánočních řetězů, ale také zbytky balícího papíru. Máte-li doma různé výtvarné potřeby, zkuste najít také štětinky na ohebném drátku, perličky, korálky, flitry a cokoli lesklé a třpytivé, co by se na vaší čepičce vyjímalo.

Čepičky sice sluší i děvčatům, ale ženy chtějí být na silvestra často také elegantní či svůdné. Oslnivou čelenku s hvězdami si můžete doma také vyrobit, ale oproti čepicím to je rozhodně pracnější. Nicméně výsledek je úchvatný. Na širokou čelenku tavnou pistolí lepte hvězdy z papíru, drátků se štětinami nebo vezměte pár hvězd z vánoční výzdoby. Fantasticky vypadá také peří.

Svůdné dámy za škraboškou

Tajemné mohou být dámy s jednoduchou sylovou maskou přes oči. Máte-li širokou krajku, kterou můžete obepnout okolo hlavy nebo silnější pruh organzy, není nad čím přemýšlet. Do obou materiálů snado vystříhnete dírky na oči. Nebudou se párat a jsou částečně prodyšné a proto docela dobře nositelné.

Pokud vás sice myšlenka láká, ale chybí materiál můžete si škrabošku na tvář jen nakreslit. Silný tmavý pruh přes oči podobná pásce jakou nosil Zoro nebo typická maska obtékající oči a nos vypadá dobře, i když jde jen o výrazná líčidla nebo barvy určené na malování na kůži.

close info Profimedia zoom_in Svůdná a tajemná dáma s krajkou rozhodně zaujme.

Děti ať si udělají vlastní čapky!

Hledáte něco pro děti? Zabavte je čelenkami a čepicemi, které si budou moci vybarvit. To zvládne každý. Malým dětem nabídněte tyhle vytisknuté „omalovánky" a když jim navíc dáte do ruky pár třpytek a lepidlo, bude slavit veliký úspěch!

Na českém internetu budete hledat něco k vytisknutí marně. Pomůže vám ale třeba Artsy-Fartsy Mama, která mnohým rodičům vytrhla trn z paty volně stahovatelnou předlohou připravenou k tisku. Odkaz ke stažení čepic najdete ve výčtu potřeb hned na prvním řádku „New Year’s Eve Party Hats Printable“.

Zdroje: artsyfartsymama.com, 5minutesformom.com