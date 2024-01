Může to být jednoduchý, ale nápaditý dárek, stejně jako připomínka letošních svátků. Udělejte si vlastní těžítko se sněhem. Pro milovníky DIY je to nutnost, ostatní ocení rychlost, nenáročnost i skvělý výsledek vlastní práce!

Snowglobe: Těžítko s poletujícím sněhem

Toto se vám bude líbit! Skleněná těžítka falešného sněhu u nás nejsou obvyklá, ale až budete mít jedno vlastnoručně vyrobené, určitě si ten nápad zamilujete.

Než se ale vrhnete na výrobu zasněžené krajinky, zátiší okolo vánočního stromku nebo figurek z fotografií vašich vnoučat, dobře všechno nachystejte a promyslete.

Samotná výroba těžítka bude otázkou jen několika málo minut. Podívejte na příspěvek z YouTube kanálu Welcome To Nana's čili Vítejte u babičky. Uvidíte, že jednodušší už to být nemůže a přitom je výsledek vážně perfektní!

Zdroj: Youtube

Co připravit na výrobu těžítka se sněhem?

Na těžítko budete potřebovat pěknou čirou sklenici s uzávěrem. Tekutina v těžítku může být všelijaká. V příspěvku se používají směs čirého lepidla na papír s vodou, v jiných návodech se doporučuje například dětský bezbarvý olejíček nebo 3 lžíce glycerinu ve vodě, ale dobře poslouží i obyčejná čistá voda. Jedinou nevýhodou vody je to, že se budou vločky snášet rychleji než v hustší tekutině.

Sníh je pěkný nejen bílý, ale také stříbrný, modrý nebo zlatý, nicméně to je jen na vás, jaké třpytky pořídíte nebo máte k dispozici. Případně můžete nastříkat z celofánu nebo alobalu miniaturní kousíčky, které přidáte místo sněhu. U těchto alternativních materiálů se ale přesvědčte, že nebudou plavat na hladině a že klesnou.

Dekorace podle vašich představ budete lepit na víčko. Hodí se k tomu vteřinové lepidlo i tavná pistole. Velmi pěkné jsou různé male figurky a hračky, mohou to být ale také jakékoli vánoční dekorace, kousek plastové větvičky nebo jiné drobnosti, které se vejdou do sklenice. Nevlepujte nic úplně do kraje víčka, musí být stále možné jej přišroubovat ke sklenici.

Fotky se budou ve sněhu vyjímat

Velmi hezké je také použití fotografií. Ideálně by měly být zalaminované v čirém plastu, ale pokud tu možnost nemáte, alespoň fotografie řádně několikrát přelepte z obou stran průsvitnou širokou lepící páskou, aby se tekutina k papíru nedostala.

Teď už byste měli mít všechny komponenty pohromadě a můžete se vrhnout na lepení na víčko, naplnění sklenice tekutinou se třpytkami a první zatřesení sklenicí, která rozvíří sníh. Než víčko na sklenici našroubujete ujistěte se, že veškeré dekorace na víčku skutečně drží a že je lepidlo již suché.

Zdroje: thesprucecrafts.com, onelittleproject.com