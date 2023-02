Ženy s nejčistším srdcem podle horoskopu: Nenechte si ubližovat pro svou dobrotu

Nemáte to srdce odmítnout kohokoliv, kdo vás požádá o pomoc? Neumíte říkat ne a bezmezně věříte lidem, že to s vámi myslí za každé situace dobře? Pak možná patříte mezi ta znamení, která si pro svou dobrotu nechávají ubližovat. Chtělo by to s tím něco udělat!

Pro dobrotu na žebrotu! A u vás to platí dvojnásob. Následující tři znamení zvěrokruhu jsou tak hodná, že na svou dobrotu často až doplácejí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou tak milé, nápomocné a štědré, až jsou hloupé. Pomáhají všem na úkor sebe a pak to často dopadá špatně. Lidé je využívají a ony si vůbec nepřipouštějí, že to tak je. Každému udělají to, co mu na očích uvidí a nikoho nikdy nepodrazí. Mají srdce ze zlata a mít ženu tohoto znamení za partnerku nebo kamarádku, je výhra na celý život. Měli byste si jí tedy vážit, ne využívat její dobroty.

Pro ženu ve znamení Raka uděláte nejvíce, když ji upozorníte, že se ji opět někdo bude snažit využít. Nenadávejte jí za to, ale vysvětlete jí, proč to tak je. Postupem času začne chápat, na co si dát pozor, a její život se změní k lepšímu, přestane totiž být tak naivní a svou dobrou duši otevře jen těm, kdo si to zaslouží.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou čestné a spravedlivé, navíc pravda je pro ně něco, za co by položily život. Nesnáší lež, přetvářku a nafoukanost. Jsou to prosté, čisté, jemné a laskavé bytosti, které by nikdy nikoho neošidily. Takže nepočítejte s tím, že by vás kryly, kdybyste provedli něco nekalého. Jdou ale snadno opít rohlíkem, takže když si vymyslíte nějakou báchorku, vždy vám uvěří.

Jejich krédo je, že si přátelé mezi sebou nelžou, proto nemají důvod vás podezřívat. Nechovejte se tedy jako zbabělci a nevyužívejte jejich dobroty. Jsou to charakterní ženy a i když by vám to nevrátily třeba přímo ony, tak vesmír si na vás smlsne za ně a to byste určitě nechtěli. Buďte jim tedy dobrými parťáky do života a chraňte je před lidmi, kteří by jim mohli ublížit.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou ezoterické bytosti milující lásku a svobodu. Nenechávají se spoutávat pravidly a jejich srdce je plné pouze pozitivních citů, které rády projevují ostatním. Vždy se zamilují na celý život, ale muži je často po čase opustí. Začne jim totiž vadit, že jejich život nemá žádný řád a pravidla. Ryby ho totiž nepotřebují, nežárlí a nechávají ostatní žít dle svých potřeb a představ.

Kvůli této benevolenci je pak muži často podvádějí. Kdyby je Ryby držely více zkrátka, daly jejich vztahu nějaké mantinely a řád, jistě by se toto tak často nedělo a ženy v tomto znamení by nebyly tak často nešťastné. Pamatujte, že i když svého chlapa milujete sebevíc, není dobré mu dávat bezmeznou volnost, ale raději mu trochu přitáhněte tipec. Bude to ku prospěchu vašeho vztahu, uvidíte!