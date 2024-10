Máte blízko nebo daleko do důchodu? Ať tak či onak, některé doklady byste si měli střežit jako oko v hlavě. A které to jsou?

„Určitě nevyhazujte různé výplatnice, pracovní smlouvy a jiné dokumenty z vašich předešlých zaměstnání,“ říká odbornice s tím, že validita dokumentů platí i po několika desítkách let. Tyto „papíry“ se vám totiž můžou hodit jako důkaz, že máte odpracován dostatečný počet roků a tím pádem máte nárok na vyšší důchod, než který vám vyměřili,“ říká úřednice. Proč to všechno?

Slepá místa v důchodové evidenci

Jednoduše, Česká správa sociálního zabezpečení, která vyměřuje důchody, se opírá pouze o data z evidence. A právě tento „informační kanál“ leckdy selhává. Podle odborníků se může stát, že v něm nebude zaznamenána celá vaše pracovní kariéra. Zejména kritické jsou roky „před revolucí“ a devadesátá léta minulého století. Díky tomu spousta lidí dostala menší důchod, než jaký si zaslouží.

Jeden případ za všechny

Jednou z nich byla i slavná česká zpěvačka Helena Vondráčková, která se před lety soudila s Českou správou sociálního zabezpečení o výši svého důchodu. Problém bylo, že úřad neměl zdokumentované roky „před revolucí“, kdy zpěvačka vystupovala pod agenturou Pragokoncert. Díky tomu jí vyměřil směšný důchod ve výši osmi tisíc korun. Kauza v tomto případě měla šťastný konec, protože soud paní Vondráčkové nárok na vyšší důchod přiznal.

Prověrka důchodového konta

Podobnou situaci řeší spousta lidí ročně. „V některých případech může dojít k extrémní situaci, kdy dotyčný nemá podle evidence odpracovaných povinných 35 let. Když nemůže chybějící roky v evidenci doložit nějakým důkazem, nemá na ně nárok,“ říká úřednice. Nechcete něco takového zažít?

Pak byste si měli evidenci svých odpracovaných let hlídat. Jak na to: jednou za rok si zažádejte u své pobočky ČSSZ o osobní list důchodového pojištění. Pokud jste technicky zdatní, můžete si své „důchodové konto“ prověřit přes IDA – tedy Informativní důchodovou aplikaci, kterou najdete na tomto odkazu: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace.

A chybička se vloudila….

Pokud se stane, že při své „důchodové inventuře“ najdete nějaké nesrovnalosti, můžete se obrátit přímo na úřad a chybějící léta doložit a doplnit. Bohužel, počítejte s tím, že veškerý důkazný materiál je čistě vaše věc.

Proto schraňujte výplatní pásky, mzdové listy nebo pracovní smlouvy, kde je napsaný váš vyměřovací základ. Podle odborníků je důležité schraňovat nejen smlouvy o počátku, ale i ukončení spolupráce.

Leckdy postačí i zápočtové listy, které vám účtárna automaticky vydá po ukončení pracovního poměru. „Někdy se může stát, že firma, pro kterou jste pracovali už neexistuje. V tom případě vám nezbyde nic jiného, než najít svědky, kteří vám dosvědčí, že mluvíte pravdu.“

Jste na volné noze?

Jste živnostník? I tak se papírování nevyhnete… Svou samostatně výdělečnou činnost musíte doložit a to nejlépe výpisem ze živnostenského úřadu, svým daňovým přiznáním nebo jinými dokumenty, které by jasně potvrdily vaši podnikatelskou činnost.

Na důchodu se projeví hlavně i to, jestli jste během svého podnikání odváděli sociální pojištění. Tyto „desátky na stáří“ můžete doložit například potvrzením o zaplacení pojistného od okresních správ sociálního zabezpečení.

Chytré hlavy mají smůlu

Studovali jste dlouho? Pak byste měli vědět, že studium se od roku 2010 do odpracovaných let nezapočítává. Máte-li svou studijní kariéru završenou před rokem 2009, pak se z ní uznává jen šest let studia po dosažení věku 18 let. Dokladem, že jste poctivě chodili do školy, bude vaše vysvědčení, případně diplom z univerzity. Proto si udělejte doma speciální složky na svou studijní a pracovní kariéru a NIC raději nevyhazujte. Mohlo by vás to ke stáru mrzet.

