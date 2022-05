Jak vyrobit domácí aviváž: Zdravější pro pokožku, hotová hned a za pár korun

Používáte aviváž, ale rádi byste se zbavili chemických prostředků nadobro? Vyrobte si změkčovací prostředek na prádlo doma a z běžné dostupných surovin, které neškodí životnímu prostředí ani vašemu zdraví. Je to snadné a levné.

Aviváž je na první pohled báječná věc. Stačí ji koupit v plastové lahvi, přidat voňavou tekutinu do pračky a prádlo krásně voní. Bohužel tím však zatěžujete své zdraví a životní prostředí až příliš a pračce také moc neprospějete. Když pominete tuny plastového odpadu, který vyprodukujete, aviváž je průmyslově vyrobený produkt, obsahující chemické látky, které mohou zapříčinit zdravotní potíže, zejména kožní problémy, ale také astma. Aviváž sice prádlo změkčí, odstraní statickou elektřinu ze syntetických materiálů, ale také obalí vlákna látek, podobně jako kondicionér vlasy, čímž sníží jejich propustnost. U některých materiálů dokonce uzavře zbytky prášku nebo pracího gelu uvnitř prádla. Aviváž byste tak měli používat jen u některých druhů textilu, ale ne u oblečení, které potřebujete prodyšné, především ručníky, spodní prádlo, povlečení, oblečení pro miminko nebo oblečení na cvičení a sport.

Součástí domácí aviváže jsou esenciální oleje. Zdroj: Profimedia

Zdravá varianta

Zkuste to od dnešního dne zdravěji. V obchodě vybírejte ekologickou drogerii, co nejvíce přírodní, anebo si aviváž rovnou vyrobte sami doma. Existuje několik návodů, jak na to, a skvělé je, že na to stačí běžně dostupné a zejména poměrně levné suroviny.

Doma vyrobené prací a čisticí prostředky jsou nejlepší. Zdroj: Shutterstock

Aviváž z octa

Připravte si dva hrnky octa, skleněnou nádobu a 15 kapek esenciálního oleje. Do nádoby nalijte ocet, nakapejte esenciální olej a promíchejte. Před použitím nádobu vždy protřepejte. Na praní používejte celou odměrku na aviváž, tak jak jste zvyklí. Nemusíte mít strach, typické octové aroma se během praní úplně vytratí.

Aviváž z kyseliny citronové

Budete potřebovat kyselinu citronovou, hrnek a vodu. Nejprve si zjistěte, jak tvrdou vodu ve své domácnosti máte. Pokud máte hodně tvrdou vodu, nasypte do hrnku 3 lžičky kyseliny citronové, pokud je voda měkčí, bude vám stačit 1 lžička. Dolijte vodou, zamíchejte a přidejte do pračky namísto kupované aviváže.

Aviváž z oleje z čajovníku a kyseliny citronové

Připravte si 200 ml teplé vody, 2 lžičky kyseliny citronové a 10 kapek oleje z čajovníku a vše smíchejte dohromady. Uchovávejte v uzavíratelné skleněné nádobě a do každého praní přidejte 2 lžíce.

Zdroje: www.maidright.com, https://svetkreativity.cz