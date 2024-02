Milujte dřevo a nemůžete se ho nabažit? Vyrobte si domácí leštěnku, kterou nablýskáte nábytek i dřevěné podlahy!

Raději kupovanou nebo domácí leštěnku?

Pamatujete si také zvláštní vůni červené tekutiny, která se používala k leštění dřeva a na obnovu jeho barvy? Byla to Diava a po několika nepovedených návratech na scénu z regálů obchodů prostě vymizela. Nahrazena byla různými přípravky se včelím voskem, spreji, pěnami i vlhčenými ubrousky určenými speciálně na dřevo.

Čistící i leštící přípravky na dřevo jsou však poměrně drahé. Pokud si ale vlastní vyrobíte, nejen že ušetříte, ale také si můžete do tekutiny přidat pár kapek jakékoli vůně. Vaše děti a vnoučata pak budou vzpomínat místo Diavy třeba na vůni skořice nebo pomerančové kůry.

Podívejte se, jak si své vlastní leštidlo na dřevěný nábytek vyrábí paní René z YouTube kanálu

Little Village Homestead. Je to překvapivě snadné a k výrobě jejího oblíbeného přípravku budete potřebovat jen 3 suroviny. Pokud by se vám to z nějakého důvodu hodilo lépe, místo olivového můžete použít kokosový olej a místo octa citronovou šťávu.

Krémová leštěnka na dřevo s terpentýnem

Není to však jediný domácí prostředek, který navrátí lesk dřevěným povrchům. Výborně se hodí také směs vosku, oleje a terpentýnu, která má fantastické výsledky a až ji vyzkoušíte, jistě si ji oblíbíte také. Protože leštěnka obsahuje vznětlivý terpentýn, ujistěte se, že při manipulací s ním nemáte v blízkosti žádný otevřený oheň či plamínek. Oproti směsi paní René, tato leštěnka mírně ztuhne a budete proto na ni potřebovat uzavíratelnou nádobku se širokým hrdlem, do které se dobře dostanete, abyste mohli trochu leštěnky nabrat na hadřík.

Na přípravu budete potřebovat starší hrnec, ve kterém si ohřejete 50 ml olivového oleje společně s 50 g včelího vosku, který necháte rozpustit. Pak hrnec sundejte z plotny a přidejte 50 ml terpentýnu a vše dobře promíchejte. Nezapomeňte, že připravenou nádobku musíte naplnit ještě za tepla. Postupně vychladne, mírně ztuhne, a pak ji budete moci používat. Tento starý recept představila v pořadu ČT paní Alena Gajdušková.

close info Shutterstock.com zoom_in Dřevěné interiéry mohou být všelijaké. Každý může být ale čistý a voňavý.

K naleštění dřeva stačí i kapka oleje

K leštění nábytku se používá také tradičně lněný olej, který je ale vhodnější na dřevo bez povrchové úpravy. Přírodnímu dřevu navrací krásnou barvu i lesklý povrch, pokud je plocha velmi hladká. Narazit může také na teakový olej, který se používá na exotická dřeva. Jelikož je na obnovu lesku potřeba jen velmi malé množství, někdy se používají i vonné esenciální oleje, ale to je poměrně drahé řešení.

V nouzi některé hospodyně používají k naleštění i provonění dřevěného nábytku slupky od citrusů. Měkkou vnitřní částí je možné dřevěné povrchy dobře očistit a rozjasnit. Navíc se po takovém úklidu bude bytem linout i příjemná ovocná vůně.

Zdroje: ceskatelevize.cz, tipsbulletin.com, damskydenik.cz