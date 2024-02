Tradiční domácí metody úklidu mají své kouzlo a účinnost i v dnešní době, jak dokazují osvědčené postupy našich babiček. Jedním z takových prostředků je domácí mýdlo s jelenem, které sloužilo nejen k praní prádla, ale i k úklidu různých povrchů v domácnosti.

Moderní trh je zaplaven chemickými čisticími prostředky, ale naše babičky si uměly poradit s jednoduchými a přírodními ingrediencemi, které měly po ruce. Mýdlo s jelenem bylo jedním z oblíbených prostředků, které se používaly nejen k praní prádla, ale i k úklidu domácnosti. Připravit si jeho rychlou alternativu doma není složité, a navíc může být ekonomickou a ekologickou variantou k průmyslovým čisticím prostředkům.

Na video od Křováka, jak si snadno a levně vyrobit mýdlo, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Recept na domácí mýdlo s jelenem

Pro výrobu pravého domácího mýdla s jelenem nejprve rozpusťte jelení tuk nad nízkým plamenem nebo ve vodní lázni, dokud není úplně rozpuštěný. Poté smíchejte draselný hydroxid s destilovanou vodou a důkladně promíchejte, dokud se hydroxid úplně nerozpustí. Následně přidejte rostlinný olej do rozpuštěného jeleního tuku a dobře promíchejte. Postupně přilijte připravený louh do tukové směsi a stále míchejte, dokud nezískáte homogenní konzistenci. Nakonec nalijte směs do formy a nechte ji ztuhnout po dobu 24-48 hodin. Poté můžete mýdlo vyjmout z formy, nakrájet ho na kousky a nechat ho zrát několik týdnů, než bude použitelné.

Snazší alternativa mýdla s jelenem

Pokud nemáte čas ani suroviny na přípravu originálu, připravte si alternativu.

Na snadnější přípravu domácího mýdla, které má podobné vlastnosti jako mýdlo s jelenem si potřebujete připravit mýdlový roztok podle tradičního receptu našich babiček. Smíchejte mýdlo s vodou v poměru 1:1 a máte hotový přírodní čisticí prostředek, který lze použít na různé účely v domácnosti.

Babičky také často používaly mýdlo s jelenem k čištění různých povrchů. Prostředek se osvědčil především při mytí prádla, čištění nádobí, povrchů kuchyňských spotřebičů a mnoha dalších úkolů v domácím prostředí.

close info Profimedia / undefined zoom_in Domácí mýdlo je skvělou volbou pro všechny, co chtějí mít jistotu přípravku bez chemie

Další vychytávky mýdla s jelenem

Mýdlo s jelenem dále dokáže účinně odstraňovat mastnotu a nečistoty z povrchů, aniž by poškozovalo materiály. Pro jeho použití není potřeba žádných speciálních pomůcek, stačí nanést mýdlový roztok na čistící hadřík nebo houbičku a jemně povrch vyčistit.

Toto mýdlo je oblíbené i k čištění trouby a sporáku. Naneste mýdlový roztok na stěny trouby, zapněte ji na vysokou teplotu na několik minut a poté jednoduše setřete mastné nečistoty z povrchu.

Tato vychytávka je cenově dostupnou a ekologickou alternativou k průmyslovým čisticím prostředkům. Jeho příprava je jednoduchá a efektivita v čištění domácnosti je osvědčená po generace.

Zdroj: www.youtube.com, www.bydletsnadno.cz