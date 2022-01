Vyrobte si domácí nemrznoucí směs do ostřikovačů. Ušetříte spoustu peněz!

Noční můra všech řidičů? Prázdná nádrž ostřikovačů a zamrzlé přední sklo. Předcházejte těmto nepříjemným situacím a mějte vždy v autě dostatečnou zásobu nemrznoucí zimní směsi. Víte, že si ji můžete vyrobit i sami?

Výroba zimní ostřikovací kapaliny vám zabere jen několik minut, navíc ušetříte a připravíte si množství, jaké chcete. Nebudete totiž nuceni na benzínových stanicích nakupovat často až nesmyslně předražené komerční výrobky.

Nejprve si opatřete nádoby, v nichž budete směs skladovat. Pokud nemáte prázdné originální nádoby od ostřikovacích směsí, ideální jsou ty, které mají hrdlo vhodné k přelévání. Hodí se plastové láhve od aviváží či pracích gelů, kanystry nebo obyčejné PET lahve od minerálek. Pečlivě je před použitím vymyjte a nechte vyschnout nebo osušte.

Čisté přední sklo zajistí bezpečnou jízdu. V zimním období obzvlášť! Zdroj: Profimedia

Co budete potřebovat?

Zimní směs do ostřikovačů vyrobíte pouze ze dvou surovin - destilované vody a isopropylalkoholu. Oboje seženete v běžné prodejní síti nebo na internetu, a to v drogerii, lékárně, obchodech s barvami či hobby marketech. Smíchejte je v poměru 10:1, tedy na deset dílů destilované vody připadne jeden díl ispropylalkoholu. Výsledná směs nevoní příliš hezky, takže bez obav přidejte pár kapek esenciálního oleje s vůní, kterou máte rádi. Nikdy do směsi nepřidávejte obyčejnou vodu a pozor na časté používání ostřikovačů. Může se totiž stát, že se alkohol obsažený ve směsi projeví při případné dechové zkoušce!

