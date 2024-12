Papírové utěrky jsou nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti. Používáme je při vaření, utírání rozlitých tekutin nebo na rychlé čištění. Co kdybychom jim ale dali zcela nový rozměr? S trochou kreativity se z nich mohou stát vlhčené ubrousky, které nahradí drahé kupované varianty plné chemie.

Domácí výroba vlhčených ubrousků je snadná, šetrná k přírodě i peněžence a umožní vám mít větší kontrolu nad tím, co ve své domácnosti používáte.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Příjemná domácnost – hravě a zdravě: Jak si vyrobit vlhčené ubrousky

Postup

Začněte s výběrem kvalitní papírové utěrky, která je pevná a dobře saje. Pokud sáhnete po obyčejném toaletním papíru, může se stát, že se rychle rozpadne. Roli utěrky rozřízněte ostrým nožem na polovinu, abyste získali dvě menší role. Nůžky se na tento úkol nehodí, ostrý nůž vám práci usnadní. Jakmile máte role rozdělené, vyjměte z jejich středu kartonovou dutinku. Tento krok je důležitý, díky němu půjdou ubrousky snadno vytahovat jeden po druhém.

Připravte si zvlhčující roztok, který promění obyčejné utěrky v praktické pomocníky. V misce smíchejte hrnek teplé vody, dvě lžíce jemného tekutého mýdla a jednu lžíci kokosového oleje. Pokud chcete ubrousky voňavé, přidejte několik kapek esenciálního oleje, například levandulového, citronového nebo tea tree. Tento olej nejen že krásně voní, ale také má antibakteriální účinky. Roztok důkladně promíchejte, aby se všechny složky spojily.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vlhčené ubrousky jsou ideální na otírání rukou, čištění kuchyňských a koupelnových povrchů nebo na rychlý úklid po dětech či domácích mazlíčcích.

Vložte polovinu role do uzavíratelné plastové nádoby nebo sklenice, která těsní. Pomalu nalijte připravený roztok na papírovou roli, aby se rovnoměrně nasákla. Nechte ji chvíli stát a pokud je nutné, otočte ji, aby se tekutina dostala i do spodních vrstev. Hotové ubrousky by měly být vlhké, ale ne příliš mokré, aby se s nimi dobře manipulovalo.

Výsledkem jsou praktické domácí vlhčené ubrousky, které využijete na mnoho způsobů. Jsou ideální na otírání rukou, čištění kuchyňských a koupelnových povrchů nebo na rychlý úklid po dětech či domácích mazlíčcích. Díky jejich přirozenému složení si nemusíte dělat starosti s dráždivými chemikáliemi. Navíc je snadno přizpůsobíte vlastním potřebám, pokud máte citlivou pokožku, použijte hypoalergenní mýdlo a jemné přírodní oleje.

Zdroj: primainspirace.cz