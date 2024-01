close info Profimedia

Ema Novotná 29. 1. 2024 13:00 clock 2 minuty video

Každý měsíc přichází nějaký nový módní hit. Tento měsíc je to jednoznačně dopaminové oblékání. Co to je a co to podle módní expertky může udělat s vaší náladou? Je to extrémně jednoduché. Podívejte.

Dopaminové oblékání je možná pojem, o kterém jste ještě neslyšeli. Je to ale velice jednoduché. Zkrátka ve vaší skříni vyberete kousky, ve kterých se cítíte zajímavě, stylově a dobře. Oblečení může mít obrovský vliv na průběh celého vašeho dne a v podstatě odráží vaši náladu. Když se cítíte sklesle, smutně nebo zkrátka na nic, většinou volíte volnější, pohodlnější kousky, které určitě nebudou zářit barvami. Když ale máte dobrou náladu a cítíte se dobře, je to poznat i na vašem outfitu. Video o dopaminovém oblékání najdete na Youtube kanále BBC Scotland: Zdroj: Youtube Dopaminové oblékání Princip je snadný. Vyberte takové oblečení, ve kterém se cítíte být svoji, nebo vám připadá zajímavé a máte ho rádi. Mohou to být vaše oblíbené šaty. Když jsou letní, přidejte pod ně rolák a punčocháče. Dobře se však můžete cítit i v konkrétní látce, či oblíbeném doplňku, jako je třeba klobouk. Jakmile budete mít tento kus oblečení vybraný, vše postavte kolem něj. Je důležité, abyste se cítili dobře a měli pocit, že přímo záříte. Vaše oblečení bude odrážet vaši náladu a možná vám ji i dokonce pomůže zlepšit. close info Profimedia zoom_in Dopaminové oblékání znamená volit takové kousky, které vám dělají radost. Pokud se vám líbí zelený flitrovaný top, nemusíte jej nosit jen na slavnostní události. Nebojte se experimentovat Žijeme ve 21. století, což znamená, že si můžete zkrátka nosit, co se vám líbí. Nebojte se tudíž experimentovat s barvami, s doplňky nebo kombinováním neobvyklých kousků přes sebe. Pokud máte roztrhané punčocháče, ale chcete si vzít sukni, neznamená to, že musíte venku umrznout. Klidně ji hoďte přes kalhoty. Důležité je se držet původního oblíbeného kousku a vaši image na následující den utvořit podle něj. Co se týče barev, nemusíte se vůbec bát monochromatických outfitů. Pokud chcete svůj model nějak ozvláštnit, platí základní pravidlo. Pokud není vaše oblečení zajímavé barevně, mělo by být zajímavé texturou. Pokud není zajímavé texturou, mělo by být zajímavé tvarem. A pokud není zajímavé tvarem, tak se spolehněte na barvy. Související články close Domov a bydlení Módní expertka prozradila trik, jak vypadat i v levném oblečení draze. Zvládne to každý video close Hobby Šedesátiletá zakladatelka kosmetické firmy prozradila, díky čemu nemá žádné vrásky video Zdroje: www.vanityfair.it

