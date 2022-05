Inspirace: Dovolená podle horoskopu. Která lokalita by vyhovovala vašemu znamení

Plánujete letošní dovolenou, ale nevíte, kam vyrazit? Poradíme vám, jaká destinace je pro vaše znamení ta nejvhodnější a proč byste si měli vybrat právě ji. Užijte si léto plné zážitků tak, jak vám ho předurčil vesmír, a nemusíte se trápit rozhodováním.

Chcete se konečně po dvou letech pandemie podívat v létě do zahraničí? Váháte, zda poznávačka nebo relax u moře? Možná jsou pro vás však nejvhodnější tuzemské pobyty. Co o vaší dovolené říká horoskop a jakou destinaci vám doporučuje?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani milují teplo a sluníčko, ale neradi létají, pobyt u Středozemního moře je pro ně tudíž ideální. Do takové Itálie totiž dojedou v klidu autem. Berani dávají přednost velkým letoviskům, kde to žije a večer si mají kam zajít. Když má Beran rodinu, večer vyráží na cestu a ráno potřebuje být na místě, nic jiného pro něj neexistuje. Podíváte se s ním tak maximálně do Bibione.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi potřebují ke svému životu sluneční svit a pořádný žár, proto je pro pro ně ideální dovolená v zemích, které patří v letních měsících k těm s nejvíce dny slunečního svitu. Patří mezi ně třeba takový Egypt. Tam se nejen opálí a na zimu si rozhodně stěžovat nebudou, ale navíc se pokochají krásami Rudého moře.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci milují megalomanství a musí se neustále něčemu divit. Chtějí skloubit dovolenou u moře s nákupy a životem ve velkoměstě. Jejich jasnou volbou by tedy měla být Dubaj. Tam si nejen užijí průzračné moře, budou mít možnost navštívit ty nejluxusnější obchody, ale také obdivovat krásu mrakodrapů a nejvyšších budov světa.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci rádi chodí, není pro ně tedy žádnou výhrou, když je zavřete do pětihvězdičkového hotelového rezortu. Pokud si chcete dovolenou s Býkem užít, vyrazte raději na výšlapy do hor. Třeba Alpy jsou skvělou volbou. Nádherná příroda, perfektní služby, čerstvý vzduch, slunečné počasí a žádná vedra. Prostě ideální dovolená!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují lenošení. Užívají si dovolenou s drinkem v ruce na lehátku. U toho si čtou knihu, poslouchají šumění moře a přesně jednou za hodinu se jdou smočit do vody. Následně se otočí na druhý bok a pokračují ve svém nicnedělání. Není nic snazšího, než se proválet dovolenou s Pannou, na to je totiž expert.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by se letos měli vypravit za romantikou. Benátky by pro ně byly skvělou volbou. Letenky nebývají drahé, a navíc je to blízko, není tedy třeba jet tam na celý týden, ale postačí prodloužený víkend. Kozorozi jsou totiž velmi zaneprázdnění lidé a nemají většinou čas vyjet si na týdenní dovolenou.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci milují exotiku, zvířata a dobré jídlo. Příjemní lidé a krásné pláže jsou bonusem. Ideální je pro ně tedy Srí Lanka. Na tomto zeleném a po čaji vonícím kontinentu najdou vše. Nádherné pláže s průzračným oceánem, chutné pikantní jídlo plné chutí a vůní a v neposlední řadě nádhernou přírodu plnou slonů, opic či želv.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují historii. Měly by si tedy letos dát tour po českých a slovenských hradech a zámcích. Nejenže procestují tyto dvě krajiny křížem krážem, ale pobaví se a dozví spoustu zajímavostí z naší historie. Rodina bude nadšena a vy se budete moci těšit na společně strávený čas. Ideální řešením je pro vás půjčit si obytňák, abyste na cestě byli svými pány.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář miluje pohyb na čerstvém vzduchu, sluníčko, ale nesmí být horko. Ideálními zeměmi jsou pro něj tedy Norsko nebo Island. Vypravte se tedy tam. Čekat na vás bude neskutečná příroda, nádherné scenérie, teplé prameny i skvělé treky, které si užijete. Navíc vám bude svítit sluníčko a nebude vám horko. Připravte si však peněženky, obě tyto země jsou dost drahé.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají raději poznávací zájezdy než povalování u moře. Letos by si tak mohli zaplatit poznávací okruh Francií. Nejenže se konečně podívají do vysněné Paříže, ale navštíví i francouzský venkov plný skvělé sušené šunky a sýru, no a v neposlední řadě také proslulé francouzské vinice, kde si jejich jazýčku pochutnají na tom nejlepším vínu na světě.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by si měli dopřát okružní plavbu na lodi Karibikem, a pokud je to na ně příliš daleko, tak alespoň Středomořím. Jejich představa luxusu totiž bude naplněna. Postaráno o ně bude jako o krále, uvidí nejkrásnější pláže a města, co tato lokalita nabízí. Vždy se budou moci vykoupat na jiné pláži, nakoupit jiné suvenýry, ale veškerou zábavu najdou pod jednou střechou na lodi, to jim vyhovuje.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou rození baťůžkáři. Jedná se o svobodomyslné a přírodní lidi, kteří se nenechají svázat pravidly cestovní kanceláře a vše si udělají po svém. Na dovolené se nechtějí stresovat, takže sbalí batoh, koupí letenku a vyráží. Vše řeší až na místě a vlastně díky tomu je vždy jejich dovolená plná dobrodružství. Nakonec ale vše dobře dopadne a oni se dostanou k vytouženému cíli.