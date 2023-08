Dovolená podle znamení: Která se hodí právě pro vás? Jezdíte na tu správnou?

Chystáte se v srpnu na dovolenou? Pak si přečtěte následující horoskop, ve kterém se dozvíte, která destinace je vaší vyvolenou. Inspirujte se a neuděláte chybu, budete mít jistotu, kde si to letos stoprocentně užijete!

Rozhodli jste se, že na poslední chvíli ještě vyjedete na dovolenou? Pak vám poradíme, jaká destinace je pro vás ta pravá, abyste nešlápli vedle a dovolenou si opravdu užili z celého srdce. Vždyť odpočinek je tak důležitý!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by měli vycestovat na Krétu. Tento hornatý ostrov se jim vryje pod kůži a tyrkysové moře si zamilují. Také jim bude velmi chutnat řecká kuchyně a nadchnou je i památky a starověká kultura. Lidé na tomto ostrově jsou přátelští a milí, Berani si s nimi budou velmi rozumět, protože jsou úplně stejní. Z této dovolené by si měli přivézt extra panenský olivový olej.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi milují tropy a sluníčko. Měli by se tedy vydat do Egypta, kde je v létě takové horko, že si na to troufnou pouze milovníci pekelných teplot. Nebude jim tedy vadit absolvovat ani náročnou cestu za pyramidami, kde teploty atakují hranici snesitelnosti. Lvi si to ale užijí a z Egypta si přivezou spoustu krásných vzpomínek.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Tou pravou zemí pro Střelce je Itálie. Milují totiž pizzu, těstoviny i prosecco. Navíc je jim blízká italská mentalita a kultura. Jsou stejně jako Italové výbušní, ukřičení, hlasití a akční. Lidé v tomto znamení by rozhodně měli zvolit jižní část Itálie nebo Sicílii. Žádné Bibione rozhodně není pro ně. Musí vyzkoušet pravou nefalšovanou Itálii se vším všudy.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci nesnáší horko a milují přírodu, proto je pro ně ideálním místem na letní dovolenou Island. Tam uvidí nejen neskutečné scenérie, ale budou moci obdivovat divokou přírodu, gejzíry a především jim nebude horko. Nevyhledávají žádné polehávání na pláži a opalovačky, ale treky, výlety a dobrodružství, které jim právě tato země může nabídnout.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by letos měly vyrazit do Španělska. Milují španělské rytmy, pallelu a tamní architekturu i přátelskou povahu lidí žijících v jižním Středomoří. Zamilují se i do španělského moře a komfortu, které tato země nabízí. Pokud netoužíte po pevnině, zaleťte si na Mallorcu, jež nadchne především mladší cestovatele. Starší by se měli zaměřit na pobřeží Costa Brava.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi mají jasnou vizi dovolené, a to je USA. Milují vše, co je americké. Jsou nadšeni z americké volnosti, anonymity, jídla a prostředí, které tato země nabízí. Především pak obdivují Floridu, kde je dokonalý oceán, nákupní příležitosti a v neposlední řadě dokonalé klima, které jim vyhovuje. Kozorozi by se utloukli po hamburgerech, vaflích a mořských plodech, kterými Florida překypuje.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají jistotu dokonalé dovolené, pokud vyrazí do Dubaje. Tamější architektura, průzračný oceán, koupání mezi mrakodrapy, to je něco, co blíženci milují. Navíc mají rádi luxus, což právě Dubaj nabízí, a také jsou milovníky tropických teplot, které momentálně v letních měsících v Dubaji panují. Luxusní značky a nákupy, to jsou pro Blížence dokonalé prázdniny!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy milují přírodu a jarní teploty po celý rok. Ideálním místem odpočinku je pro ně tak Madeira, která je považována za nejkrásnější zelený ostrov s teplotami věčného jara. Když si Váhy vyrazí na Madeiru, budou nadšeni. Není tam příliš turistů, panenská příroda, příjemné koupání a atmosféra, která Váhy doslova uhrane. Madeira se stane jejich srdcovou záležitostí!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři milují exotiku a nejraději tráví dovolenou tak, že se pouze povalují u moře, oceánu či bazénu. Jejich jasnou volbou jsou tak Maledivy a nějaký luxusní rezort, ze kterého nebudou muset vytáhnout paty. Tyrkysový oceán, dokonalé služby a delikátní kuchyně, to je to, co Vodnáři na dovolené vyžadují. Taková vodní vila s bazénem a all inclusive, to je pro tyto lidi dokonalá dovolená.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by se měli v srpnu vydat k našim sousedům na Slovensko. Nejen, že nemají příliš peněz a Slovensko není tak drahé, jako přímořské destinace, ale navíc je tam velmi krásně. Navštivte Vysoké Tatry, které vás uchvátí a jejich příroda naprosto učaruje. Také si pochutnáte na slovenské kuchyni a budete našim sousedům rozumět, což je velká výhoda. Raci totiž většinou neumí jazyky.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by si měli koupit letenky do Amsterodamu. Vůbec totiž netouží po moři, sluníčku a koupání, raději si chtějí užít klid, pohodu a chill, což si díky marihuaně mohou v Amstru dovolit. Také milují jízdu na kole, což jim toto město dovolí a jejich lásku k tomuto místu ještě umocní projížďky po kanálech na lodi nebo ochutnávka dokonalých sýrů. Holandsko je pro Štíry dokonalou destinací!

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou milovníci cestování, mají toho tedy už spoustu projetého. Lákají je především exotická a odlehlá místa, která neatakují davy turistů. Ideální destinací je pro ně tak Srí Lanka, Bali nebo Indonésie. Budou milovat tamní kulturu, jídlo, lidi i přírodu. Procestují tyto země křížem krážem a na začátku září se vrátí odpočatí do dalších pracovních dnů.