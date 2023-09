Magický kámen podle znamení: Který přinese lásku a zdraví právě vám?

Drahé kameny jsou významným energetickým doplňkem každého člověka, jde jen o to správně si vybrat. Ne každý kámen je totiž vhodný pro všechny. Následující horoskop vám prozradí, jaké přinesou do života lásku, štěstí a zdraví právě vašemu znamení zvěrokruhu.

Znamení zvěrokruhu jsou spjata s přírodními živly a také s drahými kameny, proto je důležité vědět, kterými z nich byste se měli obklopovat právě vy. Horoskop vám prozradí, který kámen bude svědčit právě vám.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je divoký a vášnivý, což ho podvědomě vede k červené barvě. Jeho jasnou volbou by tak měl být granát, který mu přinese lásku. Když ho navíc podpoří ametystem pro kreativní náladu a karneolem jako nositelem vitality, pak dáte svému tělu vše, co potřebuje po psychické i fyzické stránce.

Pro Berana se hodí granát. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci by potřebovali posílit své zdraví, s čímž jim pomůže jantar. Granát zase podpoří jejich touhu po dobrodružství a podnikavého ducha. Diamant oživí zapomenutou kreativitu a křišťál přinese tolik vytouženou dokonalost. Citrín ho motivuje k nalezení lásky.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci musí mít ve svém okolí jadeit a jaspis, které jsou v kombinaci nepřekonatelné. Učí u nich totiž vyhrát rozum na srdcem, což je v případě Blíženců více než nutné. Důležitým kamenem je pro něj i chryzokol či perla, ty navodí harmonii a klid v běžném životě.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak o sobě pochybuje, proto je pro něj skvělou volbou obsidián, který mu ukáže, jak skvělý a perspektivní člověk je. Najde v sobě neobjevené síly a přednosti. Opál zase umí nastartovat skomírající životní energii. Modrý topaz zase umí divy se sexualitou.

Rak by měl nosit topaz. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

K silnému Lvovi se hodí žluté a jasné kameny. Lev je také vytrvalý, v čemž ho ještě více podpoří achát a toto znamení se tak bude konečně moci pustit do dlouho odkládaných projektů. Růženín zase přinese do života Lva lásku a pohodu. Nesmíme zapomenout ani na safír, který mu otevře mysl.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou dokonalé, chytré a vždy ví, jak řešit jakýkoliv problém. Kdyby selhaly, zboří se jim svět. K jejich stoprocentnosti jim dopomáhá sodalit. Karneol zase odstraňuje obavy ze selhání. Panny si pak přijdou nesmrtelné a vše vždy zvládnou levou zadní.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Červený a černý turmalín zbaví Váhy negativních emocí a otevřou jejich srdce, čím je udělají šťastnější a pohodovější. Váhy často hledají odpovědi na své životní otázky, s tím jim pomůže zase černý opál. Jeho dovednosti pak podpoří hematit nebo červený jaspis.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři umí překonat každou překážku. Jsou vytrvalí, ambiciózní, odhodlaní a za pomoci černého turmalínu nezdolní. Diamant je směřuje na duchovní cestu, jsou tedy velmi silní a odolní i psychicky. Tyrkys do jejich života navíc v blízké době přinese spřízněnou duši.

Štír tyrkysem přitáhne do života nového zajímavého člověka Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou proměnliví stejně jako karneol, proto by ho měli mít v rovnováze s tygřím okem, které je naopak srovná. Mají v hlavě neustále zmatek a řeší i to, co nemusí. Akvamarín tudíž uklidní jejich tok myšlenek. Křišťál zase pročistí okolí, ve kterém se Střelec pohybuje.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Růžový korál je to pravé pro Kozorohy, protože touží po lásce, což jim právě korál může dopřát. Modrý safír následně umožní Kozorohovi poznat nitro druhého člověka, tudíž většinou mají na ostatní odhad a svou vysněnou polovičku tak odhadnou okamžitě.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Tmavomodrý safír přinese Vodnářům soustředění a rovnováhu. Posiluje také intuici a pohled na věc. Chalcedon uklidní emoce a ametyst nasměruje Vodnáře správným směrem. Pokud bude mít tyto kameny pohromadě, nic mu nehrozí a bude se mít dobře.

Chalcedon uklidní Vodnářovy emoce. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou neskutečně čisté duše, které potřebují otevřít oči, aby přestaly bezhlavě věřit všem. S tím jim pomůže křišťál, který jim ukáže pravou povahu lidí. Tyrkys jim zase pomůže se začleněním do společnosti a jadeid poskytne bezpečí.

