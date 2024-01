Pěkné, zajímavé a někdy i docela cenné kousky oblečení se najdou i u nás v podkroví, skříni po babičce nebo záhadném kufru. Naši předci ale měli možnosti významně omezení tím, že se v minulosti dalo koupit luxusnější a zahraniční zboží jen v Tuzexu. Nicméně drahé vintage oblečky mohou být i mladší.

Drahé vintage oblečení může být i na vaší půdě

U nás asi na kostýmek od Coco Chanel v zapomenuté skříňce nenarazíte, ale kdo ví? V dobách první republiky se v šatníku měšťanek objevovaly všelijaké krásné oděvy, ale i později se k nám čas od času zatoulaly kabelky nebo doplňky ze zahraničí. A co teprve, když jste měli strýčka v Americe!

Starší kousky jsou jen výjimečně natolik oslnivé a unikátní, že byste na nich zbohatli, jistě se ale některé mohou hodit. Pokud měla vaše maminka nebo babička podobnou figuru, některé poklady po řádné očistě mohou putovat do vašeho šatníku a udělají ještě spoustu parády.

Jak vytvořit základ šatníku vám v příspěvku ze svého YouTube kanálu prozradí Natalli Smith. Nenechte se zmýlit anglicky znějícím jménem. Natalli vám popovídá o šatníku hezky česky.

Zdroj: Youtube

Vintage kousky nemusí být stoleté

Za co by vám mohly ruce utrhat? Pokud jde o skutečné poklady a doplňky vysoké hodnoty a slavné značky, pak skutečným trhákem může být nalezení postarší kabelky Chanel. Pod anglickým slovem vintage si představujeme všelicos. Vězte, že staré neznamená nutně stoleté. Stačí, že se takový kousek už nevyrábí, a moc podobných ve světě není k mání. Právě v takovém případě se cena vyhoupne i poměrně vysoko. Rozhodně nemusí jít jen o značku Chanel.

Kabelky, pásky, šátky či další doplňky si mohly někdy dovolit i ženy, které jinak na oblečení škudlily a šily si vlastní modely. Investovat do drahého kousku bylo možné a také se díky vysoké kvalitě počítalo s tím, že taková kabelka vydrží a bude se dál v rodině dědit.

Samozřejmě kdyby u kabelky ležel i ten kostýmek, pak samozřejmě neváhejte. Kostýmky s výraznými lemy typické právě pro značku Chanel byste si jistě nespletli. Pokud se k vám domů zatoulaly i jiné značky, byť jde o modely už vyšlé z módy. Gucci nebo Dior je stále top, i kdy jsou několik desítek let staré.

Pokud se o ni budete dobře starat, vydrží vám navždy. Co to je? No přeci kůže. Pravá kůže je drahý artikl i dnes. Kožené bundy i křiváky, a především ty značkové jsou ceněné, a to jak nové, tak starší kusy v dobrém stavu. V každém případě je kožené funkční zboží dobrý kup i dnes a na různých platformách jej můžete zkusit prodat i dnes.

Zajímavé vintage oblečení se dá někdy dobře zpeněžit

Ze starších kusů oděvů mohou být zajímavé šaty z 20.let. Typický rovný střih a elegantní šatník dam jako vystřižených ze seriálu Hercule Poirot či Downton Abbey se dnes sice umě napodobuje pro potřeby filmařů, nicméně originální, bohatě zdobené a netradiční kousky mohou být velmi cenné pro sběratele. Nicméně i ženské šaty z let 50. mohou být cenné, platí to však spíš pro zahraniční značky.

Jestliže jste skutečně měli strýčka v Americe, možná i ve vašem obnošeném šatstvu z mládí nebo po rodičích najdete unikátní oblečení, které stále může zaujmout. Jde především o džíny a trička s potisky, které se už před časem přestaly vyrábět a nyní jsou proto zajímavé pro sběratele a nadšence.

Docela jinou specifickou škatulkou jsou svatební šaty, případně původní korzety. Je jich málo a jsou často jedinečné. Do starého šatstva lze určitě zahrnout také starší uniformy, a to jak československé, tak starší a jistě i zahraniční. Nadšenci vojenské historie mají o takové oblečení stále zájem. Sice takové uniformy z let nedávno minulých nepředstavují zlatý důl, zpeněžit se jistě dají.

Zdroje: bestlifeonline.com, vintageinformation.com