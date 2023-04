Dubnový růžový úplněk je magický! 3 znamení ovlivní negativně. Patříte k nim?

Víte, že 6. dubna můžeme očekávat růžový úplněk? Každý astrologický jev má vliv na některá znamení zvěrokruhu. Jak se dubnový úplněk projeví a která znamení ovlivní nejvíce?

Růžový úplněk se odehraje 6. dubna v 6:34 ve vzdušném znamení Vah. I když (bohužel) ve skutečnosti vůbec není růžový, svoje pojmenování dostal podle toho, že je právě prvním jarním úplňkem.

Růžový úplněk symbolizuje kvetení rostlin, příchod všeho nového po suché zimě bez života. Je také označován jako velikonoční úplněk kvůli jeho spojení s Velikonoční nedělí. Používá se k určení, na kterou neděli by se měly každoročně slavit Velikonoce, a to následující neděli, letos tedy 9. dubna.

Která znamení zvěrokruhu tedy nejvíce ovlivní?

Mnohá znamení úplněk vybízí k odpočinku. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

6. dubna vám úplněk přinese povědomí o vašich současných zvycích, praktikách a rituálech. Jako “Venušané” se ve svém každodenním životě rádi obklopujete drobnými potěšeními, pro radost duše vám stačí i dezert k večeři. Růžový úplněk vás vybízí, abyste se zamysleli nad tím, jak trávíte chvíle jen pro sebe. Stává se u vás, že pro spoustu pracovních příležitostí zapomínáte na svůj vlastní čas. Právě v době úplňku byste měli dělat víc věcí, které vám dělají dobře, bez ohledu na to, zda vás přepadne pocit, že si je nezasloužíte.

Štír (24.10. - 22.11.)

Úplněk tohoto měsíce přitahuje vaši pozornost a zdůrazňuje, zda si dopřáváte také nějaký čas o samotě a zda ho trávíte odpočinkem. Na ten totiž často zapomínáte. Čas o samotě si nejlépe užijete, když si dovolíte dopřát si věci, které máte tendenci přehlížet nebo zanedbávat. Jednoduché radosti vám umožňují odpočívat, takže se během úplňku pohodlně usaďte a dovolte si tyto maličkosti užívat naplno.

Ryby by měly zvážit, zda energii, kterou dávají, také dostávají. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Když růžový úplněk ve Vahách osvětlí váš osmý dům, budete vyzváni, abyste nastolili rovnováhu. Ať už jde o váš čas, peníze nebo energii, ve vašich vztazích musí být stejná výměna investic. Úplněk vás vybízí, abyste zvážili, zda to, co dáváte, také dostáváte, a to ve všech aspektech svého života, ať jsou to partnerské vztahy, rodinné vztahy, či vztahy na pracovišti.



Zdroje: www.popsugar.co.uk, www.elitedaily.com