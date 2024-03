Hledáte zajímavý způsob, jak letos nabarvíte vajíčka pro koledníky na Velikonoce? Pak tu pro vás máme dokonalý trik s obyčejnou pěnou na holení! Ta vám umožní vytvořit unikátní duhová vajíčka, která jen tak někdo nemá. Pomoci vám můžou i malé děti, jelikož na tom není vůbec nic těžkého.

Barvení vajec je nejen symbolickým aktem spojeným s Velikonocemi, ale také kreativním projevem uměleckého ducha a zábavnou aktivitou pro celou rodinu. Tento zvyk se dodržuje v různých částech světa, kde má rozdílné formy a významy v závislosti na místních tradicích a zvyklostech. Připravte se na Velikonoce duhovými vajíčky, která zvládnete nádherně obarvit i pomocí běžné pěny na holení.

Obarvěte letos vajíčka za pomoci pěny na holení podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Everybody Craves:

Zdroj: Youtube

Příprava pomůcek

Než se pustíte do samotného barvení, připravte si nejdříve vše potřebné. Jak už jste mohli postřehnout, tak bez pěny na holení to rozhodně nepůjde. Kromě ní však budete potřebovat také potravinářské barvy v různých odstínech, plech, špejli, stěrku, papírové utěrky a samozřejmě vařená vajíčka. Jakmile budete mít vše přichystané, najděte si vhodné místo, kde se už můžete pustit do práce!

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Uvařená vajíčka budete mít během několika málo minut.

Nanesení pěny a barev

Na plech naneste dostatečné množství pěny na holení, abyste s ní pokryli celý povrch. Následně pokapejte pěnu vybranými potravinářskými barvami, které můžete různě nakombinovat. V tomto směru buďte velmi kreativní a zkuste vytvořit zajímavé spojení barev. Můžete to provádět také různými technikami jako je stříkání barvy na pěnu nebo nanášení pomocí štětce. Čím víc pokryjete pěnu barvami, tím sytější bude výsledný efekt na vajíčku.

Duhový efekt zamícháním

Pomocí špejle nebo jiného vhodného nástroje jemně promíchejte barvy na povrchu pěny na holení. Cílem je vytvořit mramorový či duhový efekt. Všechny způsoby míchání barev vytvoří zajímavé výsledky, a proto je jen na vás, zda se pustíte do šachovnice nebo zkrátka vše zamícháte. Pokud však chcete dosáhnout kontrastního efektu, nechte některé části pěny bez míchání, aby zůstaly v původní barvě.

close info Shutterstock zoom_in Netradiční barvení vajec pěnou na holení má fantastické výsledky!

Čas na obarvení vajíček

Jakmile budete mít barevný podklad na pěně připravený, ponořte do něj vařená vajíčka, kterými jemně otočte, aby se barvy přenesly na jejich povrch. Poté je za pomoci stěrky přikryjte i ze shora, a to barvou dolů. Dbejte také na to, aby všechna vajíčka byla rovnoměrně pokrytá. Až budete mít hotovo, můžete si dát půl hodinovou pauzu, poněvadž barvy musí mít nějaký čas se přichytit na vajíčko.

Originální velikonoční vajíčka

Po uplynulé době opatrně vyjměte všechna vajíčka a jemně setřete nadbytečnou pěnu papírovou utěrkou. Výsledkem budou krásně barevná a dekorativní vajíčka, která můžete použít jako originální ozdobu pro váš velikonoční stůl nebo je můžete darovat koledníkům. Uvidíte, že žádný z nich neodmítne!

Zdroje: prozeny.blesk.cz, i-senior.cz