Každý sen něco znamená. Vaše podvědomí vám tím v symbolech dává najevo, co se ve vašem životě odehrává. Pokud máte nějaký sen, který vám nedá spát, můžete nalézt radu zde.

Jste ztraceni nebo uvězněni

Zdálo se vám někdy, že jste ztraceni v lese nebo vás někdo uvěznil na místě, které neznáte a vy nevíte, kudy kam? Tyto sny se vám snaží naznačit, že ve vašem životě je před vámi volba, o které si nejste zcela jisti. Může se týkat práce, rodiny nebo studia. Pokud před sebou máte nějaký důležitý krok a nejste si jisti volbou, může to indikovat právě tento sen.

Youtube video, kde vám vysvětlí, co znamenají běžné sny, najdete na kanálu Psych2Go:

Zdroj: Youtube

Propásnutí příležitosti

Pokud jste někdy měli sen, že jste nestihli například autobus, metro, ujel vám taxík, nebo jste se třeba nedostali včas do práce, znamená to, že litujete svých rozhodnutí. Jestli se vám někdy zdálo něco podobného, pravděpodobně jste ve snu propásli svou příležitost pouze o vteřinu.

Je to běžné u lidí, kteří například nešli po maturitě studovat svůj vysněný obor, či jen nešli do kavárny s přítelem. Symbolizuje vaše výčitky.

close info Profimedia zoom_in Propásli jste ve snu příležitost, to znamená, že máte v životě výčitky.

Problémy s autem

Další sen, který se běžně zdá lidem a vědci pro něj mají vysvětlení, je srážka nebo problémy s autem. Jestli se vám někdy zdálo, že jste nabourali nebo vám auto zastavilo uprostřed vozovky, může to být tím, že nemáte dostatečný pocit kontroly. Ať už jste seděli na místě pasažéra nebo řidiče, najednou jste ztratili kontrolu a cítili jste určitou bezmoc. Tak to může být i ve vaší životní situaci.

Špatná známka z testu

Lidé, kterým se zdá o špatné známce z testu, nebo o neúspěchu v písemce, paradoxně většinou pracují a školu už mají za sebou. Může to indikovat nervozitu z budoucnosti. Možná se cítíte testováni v reálném životě, procházíte těžkým životním obdobím a nevíte, jak dál.

close info Profimedia zoom_in Špatná známka z písemky může naznačovat, že se ve vašem životě cítíte testováni.

Pronásledování

Pronásledoval vás člověk, zvíře, či neurčitá entita a vy jste se snažili utéct? Tento typ snů je velmi běžný u lidí, kteří mají problémy s úzkostí. Značí, že si nejste jistí vaší současnou situací, bojíte se následků, nebo před nimi utíkáte. Ukazuje vám, že se v momentální životní situaci necítíte dobře.

Vypadávající zuby

Padaly vám někdy ve snu zuby? Cítili jste jen díru v puse, nebo viklání zubů? To naznačuje vaši nevíru v sebe sama. Nepřipadáte si dostatečně dobří a máte pocit zklamání. Projevuje se v různých situacích. Například jste zklamaní ze svého zevnějšku nebo z práce, z finanční situace.

close info Profimedia zoom_in Padání zubů ve snu znamená nespokojenost se sebou sama a ztrátu sebevědomí.

Padání a utopení

Byli jste někdy ve snu potopeni v moři, neschopni dýchat nebo jste padali z velké výšky? Mnoho teorií říká, že to znamená brzký konec vašeho života. Buďte však klidní, jde opravdu jen o teorie. Ve skutečnosti padání nebo utopení značí určitou bezmoc. Je toho na vás moc, nacházíte se v těžkých životních momentech. Nedělejte si však starosti a zamyslete se, jestli v životě nepotřebujete novou cestu.

Zdroje: nakladatelstvi.portal.cz, www.flowee.cz