Dekorace na hroby, které přežijí Dušičky a zůstanou krásné dlouho poté

Památka zesnulých či lidově Dušičky jsou nedílnou součástí naší kultury. Spousta lidí se nyní chystá na hřbitovy, aby zavzpomínali na své blízké a uctili jejich památku. Ozdobte hroby dekoracemi, které jsou levné, nenáročné na výrobu, ale zároveň přežijí i sychravé podzimní počasí.

Často se stává, že v období Dušiček navštěvujete také hroby, které jsou vzdálené stovky kilometrů od vašeho domova. Je tedy logické, že chcete, aby dekorace vydržely co nejdéle. Málokdo má čas za týden znovu sednout do auta a hrob s uschlými květy uklidit. Ozdobte proto místo posledního odpočinku svých milovaných sázenými rostlinami, jež vydrží dlouho krásné i bez údržby.

Plastové dekorace - ano či ne?

Možná jste si všimli, že se na trzích nebo v supermarketech prodávají plastové dušičkové věnce nebo umělé květiny do váz. To se může zdát jako praktická alternativa pro ty, kteří nemají čas navštěvovat hroby vícekrát než jen dvakrát do roka. Před nákupem však varuje předseda asociace pohřebních a kremačních služeb Ladislav Strž. „Obchodní řetězce doslova chrlí množství různobarevných umělohmotných věnců a svíček v plastových kahanech. Jsou snadno dostupné, ale škodí životnímu prostředí. V přírodě se rozkládají mnohem déle než rakev, ve které leží zesnulý."

Takto končí většina dušičkové výzdoby. Zdroj: Tupungato/Shutterstock.com

Drahé dekorace

Podle ČTK dušičkové zboží podle analýzy letáků sedmi největších českých obchodních řetězců letos zdražilo. „Základem nákupu na Dušičky zůstávají hřbitovní svíce. Zákazníci ale vyhledávají i moderní sortiment, jako jsou LED svíčky, umělé květiny či vázy. Nejvyhledávanější je pak svíčka červená podélná," uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Letos zájemci o umělou květinu zaplatí kolem 130 Kč, za svíčku v plastovém obalu pak 40 Kč. Tyto dekorace sice přežijí celé dušičkové období, velice rychle ale ztrácí barvu, lámou se, rozpadávají, pouštějí rez a mohou zabarvit a znehodnotit drahou kamennou desku hrobu.

Barevné truhlíky

Skvělou a často levnější alternativou k umělým květinám nebo zakoupeným věncům jsou osázené nádoby. Ty mohou hýřit barvami až do Vánoc. Co zvolíte za velikost, tvar či materiál truhlíku, je zcela na vás. Krásně ale vypadají proutěné nebo kamenné nádoby. Do substrátu zasaďte například mrazuvzdorný keřík hebe, drátovec nebo různě barevný vřes, či azalky a chryzantémy. Přidat můžete i ozdobné brusinky nebo mini keřík růže šípkové. Takto osázený truhlík ozdobte ještě dalšími přírodninami, jako jsou šišky, lišejník, mech, kůra nebo šlahouny břečťanu. Při tvorbě truhlíkové dekorace si dejte pozor, abyste k sobě sázeli rostliny, jež mají podobné požadavky na pH a vlhkost půdy.

Barevné truhlíky vytvoříte například z vřesů a azalek. Zdroj: aurelie le moigne/Shutterstock.com

Vřesovcovo chryzantémový truhlík

Do nádoby nasypejte vhodný substrát. Do obou dvou okrajů zasaďte růžový vřes. Doprostřed umístěte červenou chryzantému, jež je stejně vysoká jako vřesy. Zeminu utlačte. Volný prostor zaplňte dekoračními dýněmi, šiškami, vlašskými ořechy, jeřabinami a šípky. Pokud chcete, můžete do truhlíku vložit také svíčku v ochranném obalu.

Dušičkovo Vánoční dekorace

Pokud již nyní víte, že se během vánočních svátků na hřbitov nedostanete, vyrobte si jednoduchou tematickou podzimně zimní dekoraci. Uřízněte větev neopadavého jehličnanu, ozdobte ji mašlí a tavící pistolí přilepte šišky a větvičky se šípky nebo jeřabinami. Větvičku položte na hrob nebo ji dejte do vázy s vodou.

