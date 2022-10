Dušičky se blíží: Jednoduchou dekoraci na hrob za pár korun zvládne i nešika

Ozdoby na hrob stojí majlant. Pokud nechcete letos sázet na umělé květiny, máme pro vás tip, jak vyrobit hezký věnec za pár korun.

Lidský život je zatraceně krátký. Jeden z vlivných amerických genetiků, Jan Vijg tvrdí, že lidé jsou uzpůsobeni, aby se dožívali alespoň 125 let. Ale komu se to podaří? Jednou ze světlých výjimek byla Francouzka Jeanne Calmetová, která se dožila neuvěřitelných 122 let a 164 dní. V Čechách takové rekordy bohužel nejsou běžné. Průměrný věk mužů je odhadován na 76 let a ženy se dožívají o pět roků déle.

Malá dekorace jako vzpomínka

Smířit se s tím, že nám ze života odešel blízký člověk, je těžké. A leckdy to nikdy nepřebolí. Nicméně svátek Dušiček je příležitostí zajít na hřbitov a zavzpomínat na své blízké. Většina z nás na hrob nechodí s prázdnou, ale přináší s sebou nějakou svíčku nebo dekoraci. Abyste nemuseli výzdobu draze kupovat, máme pro vás tip na krásný věnec z podzimních rostlin. Přinesete tak i kousek přírody.

Dušičkový věnec pro blízké dušičky

Podívejte se na video, jak takový věnec jednoduše vyrobit:

Ještě než se pustíte do práce, je potřeba, abyste si sehnali v květinářství slaměný nebo polystyrenový korpus věnce (cena se pohybuje podle velikosti od padesáti korun a výše). Pak si na stůl vyskládejte všechny dostupné rostlinky a větvičky, které jste našli ve svém okolí.

Hezky vypadají třeba větve smrků, zelených keřů, tújí, šišky, snítky jeřabin nebo spadané žluté listí. Jak na to? Pomocí pevného provázku nebo drátu připevněte na věnec zelené větvičky. Dělá se to tak, že připevníte jednu větvičku a poté ji překryjte druhou, až vám vznikne zelený věnec. Na něj připevněte barevné podzimní listy a kousky jeřabin. Pokud máte šišky z lesa, stačí je trochu podvázat a připevnit na zelený základ věnce. A máte hotovo!

Orámujte věnec zelenými větvičkami, bude působit svěže. Zdroj: Profimedia

Ke korpusu větvičky připevníte provázkem nebo drátem. Zdroj: Profimedia

Do věnce můžete přihodit i barevné listí. Zdroj: Profimedia

Dušičkovou dekoraci rozsvítí snítka jeřabin. Zdroj: Profimedia

Co ještě byste měli vědět o svátku Dušiček...

Druhého listopadu chodí zhruba 86 % Čechů vzpomínat na své zemřelé. Uctívání zemřelých se provádělo ještě před nástupem křesťanství. O jeho rozšíření do evropských zemí se postaral benediktýnský opat Odillo z Cluny roku 998.

Symbolika věnce

Věnec má tvar kruhu, který vyjadřuje spojení života se smrtí, nekonečnem a věčnosti.

Bylinky

Říká se, že některé bylinky mají ve vztahu k mrtvým magickou moc. Můžete je vplést do věnce nebo zasadit poblíž hrobu. Které to jsou? Třeba BAZALKA POSVÁTNÁ, která se dávala do hrobek faraonů ve starém Egyptě. Už více než 4000 let se věří, že tahle bylinka dodá zesnulému odvahu čelit smrti. BOBKOVÝ LIST zase pomáhá navázat spojení s duchovním světem. Říká se, že zvyšuje energetické vibrace a napomáhá ve stavech ztráty a osamění. MÁTA se používala k omývání těla zesnulého a její svěží aroma mělo přispět k znovuzrození jeho duše. Vůně máty také působí sedativně na bolest v duši po ztrátě milovaného člověka. A nakonec MEDUŇKA – pokud ji dáte na hrob vašeho blízkého, prý mu pomůže k brzkému posmrtnému štěstí.

