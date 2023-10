Máte doma spoustu starých knih, kterých se prostě musíte zbavit, ale než dát je do sběru, raději byste je použili na něco zajímavého? Proč ne? Překonejte zábrany. Nejde o ničení knih, ale jejich další, patrně i poslední využití.

K podzimu patří dýně, ale nemusí být oranžová!

Podzim láká k výzdobě a příroda nabízí dekorací plnou náruč. Není ovšem nad to, ozvláštnit výzdobu i něčím netypickým. Posloužit vám mohou staré knihy, magazíny, ale také noviny. Jistě jste si dávno všimli, že dýně se stala klasickou ozdobou podzimu i u nás.

Pokud ji máte raději pečenou nebo v polévce a v zátiší se svíčkami ji vystavovat nechcete, pak můžete dýni k dekoraci vytvořit vlastníma rukama.

Není to náročné a pomohou vám právě staré knihy. Podívejte se na tento příspěvek z kanálu Aleene's DIY:

Zdroj: Youtube

Na výrobu dýně se starých knih budete potřebovat nůžky či řezák, tavnou pistoli s lepidlem, kousek dřívka nebo silnější ruličku sušené skořice jako stopku. Kolem té můžete uvázat stuhu či pomocí drátku vytvořit spirálovitý stonek s lístky, který je pro dýně typický.

DIY a tvorba z knih a papíru

Pod zkratkou DIY dnes najdete nejen v angličtině, ale také v mnoha dalších jazycích všechno možné ručně dělané. DIY čili do it yourself, česky „udělej si sám“ se stalo jednoduše a rychle rozpoznatelným označením veškerých ručních prací, výtvarných projektů, kutilských počinů i minutových vylepšováků, které lidé sdílejí především na sociálních sítích. Jaké krásné projekty z knih a papíru můžete vyzkoušet na podzim?

Z papíru nového i použitého se dá vytvořit celá řada podzimních dekorací. Mezi ty patří také oblíbené věnce. Stačí například velké množství různých nastříhaných nebo natrhaných kousků papíru propíchnout jehlou navlečenou na provázek a konce provázku k sobě stáhnout a svázat.

Stejným způsobem se vyrábí i jednoduché věnce z na podzim spadaných listů. Papír můžete navíc opalovat svíčkou, obarvit v čaji nebo jiných přírodních barvivech, které pak dodají výrobku zvláštní šmrnc.

Papír je ale také vhodný k výrobě jednoduchých růžiček, které poskládáte z jednotlivých nastříhaných okvětních plátků nebo půlkruhů různých velikostí. Malé a velké růžičky se hodí nejen na špejli a do vázy, ale také o ozdobení věnce či dárku.

close info Profimedia zoom_in Hvězdy a vločky z papírou budou krásné i za oknem.

Kdy jste naposledy vystřihovali vločky?

Co dál se starým papírem? Stačí se zamyslet nad všemi možnými papírovými dekoracemi, které znáte. Použijte papír z knih prostě jako materiál. Hodí se na hvězdy, girlandy vystříhaných tvarů i trojúhelníkových praporků, motýlů nebo sněhových vloček. Právě girlandy a různě velké vločky a hvězdy jsou také ideální zábavou pro děti.

Pokud dětem navíc na složený novinový papír místa k vystřihování předkreslíte, budou ze svých výtvorů absolutně unešené a motivované k podobným počinům. Jak málo někdy stačí ke štěstí! Internet dokonce nabízí i šablony, podle kterých můžete stříhat. Máte tedy možnost nechat se vést a vyzkoušet různé typy jednoduchých dekorací, které budou opravdu krásné.

Nebojte se knižních stránek

Konec konců i stránky staré knihy jsou jen materiál, se kterým se dobře pracuje a na jeho tvarování, lepení či barvení nepotřebujete nic speciálního, co byste doma neměli. Z větších stránek knich nebo novin se dají dělat také docela pěkné sáčky. Pokud je pomalujete, orazítkujete nebo jinak ozdobíte, vznikne krásný dárkový obal či sáček, který budete moci využít na Vánoce a k mnoha dalším příležitostem.

Naučte se recyklovat a vysvětlete pointu i dětem. I když třeba nemusíte šetřit, materiálu a práce bychom si měli vážit všichni.

Zdroje: firstpalette.com, thesprucecrafts.com