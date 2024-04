Po dlouhých měsících strávených ve společnosti kalhot se naše pozornost konečně začíná zaměřovat i na něco jiného. Jsou to sukně, a to především ty džínové, které jsou hitem letošního jara. Jaký typ denimové sukně je vhodný právě pro váš typ postavy?

Jaro je tu a s ním přichází čas na neodmyslitelný kousek vašeho šatníku – džínovou sukni. Představíme si ty nejmodernější střihy, které lichotí každé postavě.

Ať už preferujete volné a vzdušné sukně nebo raději zůstáváte věrné klasice, jarní džínové sukně nabízejí mnoho možností, jak osvěžit váš outfit a přidat mu stylový nádech.

Maxidélka je vhodná pro všechny postavy

Při studování kolekcí z jarních týdnů módy to skoro vypadalo, jako by se jiné sukně než ty dlouhé ani nešily. Alespoň co se denimu týče. Džínové maxisukně vypadají na modelkách skvěle a do svých šatníků je zařazují i influencerky.

Ve skutečnosti jde ale o trochu těžkopádný trend, který nesvědčí všem. Pokud se do něj rozhodnete pustit, vybírejte střihy, které nejsou příliš široké, a nezapomeňte sukni vykompenzovat užšími horními díly, případně topy s krátkým rukávem či úplně bez nich. Budete-li přidávat nahoru druhou vrstvu, volte ideálně délku do pasu.

Sukně s rozparkem se hodí pro ženy s křivkami

Pokud si chcete obléknout trendy sukni, ale v plné délce se necítíte, zkuste rozparek. Jakmile se jednolitá plocha těžšího materiálu naruší, výsledný efekt je mnohem lichotivější. A na rozdíl od předchozí varianty svědčí i ženám s křivkami. Tyto sukně si můžete dopřát v nejrůznějších délkách, přičemž většina z nich jde pod kolena a níže, libovolně vysoký se dá zvolit i rozparek.

Pouzdrové sukně nosí ženy vyznávající eleganci

Pouzdrové sukně patří mezi nejžhavější jarní trendy, a tak není divu, že se v nových kolekcích objevují i v denimovém provedení. Džínová pouzdrovka je díky své pevnosti o něco lichotivější než klasická slabší varianta, takže se ji nebojte zkusit.

Skvěle se hodí i do šatníků vyznavaček elegance a jak ukazuje módní ikona Grece Ghanem, lichotivé jsou v každém věku.

close info Shutterstock zoom_in Džínové sukně jsou nestárnoucí klasikou

Objem dělá dojem platí pro zájemce o objemnější střihy

Pokud si sukně raději držíte od těla, zaměřte se na modely v objemnějším střihu nebo áčkové siluetě. Když je doplníte svrškem končícím přímo v pase nebo vypasovanějším topem, výsledek bude skvělý. I tyto sukně se nejčastěji nosí v dlouhé variantě, která by měla sahat alespoň pod kolena.

Střih mořské panny se hodí pro odvážné dámy

Střih à la mořská panna nebo sukně ve tvaru rybího ocasu je originální a nehodí se pro všechny. Pokud však hledáte něco extra, vyzkoušejte variantu s rozšiřující se spodní částí. Horní díl outfitu volte co možná nejjednodušší a opět užší, a pokud si nechcete opticky zkrátit postavu, vklouzněte do podpatků. Tuto stylovou variantu nosí i skandinávská módní ikona Pernille Teisbaek.

Dlouhým nohám sluší mini

Pokud vás k vyzkoušení dlouhé sukně nepřesvědčíme, vsaďte na mini. Nejpopulárnější jsou mírná áčka, která jsou obecně velmi lichotivá.

V dnešní době není třeba se bát experimentovat s módou. S touto širokou paletou stylů džínových sukní najde každá žena svůj vlastní módní výraz, který podtrhne a lichotivě doplní její postavu. Není se tedy čeho bát!

