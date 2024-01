Kožené kabelky, peněženky nebo rukavice jsou luxusním kouskem šatníku. Ovšem i o tento materiál se musíte starat. Jak?

Vánoce jsou pryč, ale dárky zůstávají. Pokud vám letos Ježíšek nadělil nějaký kožený (nebo semišový) doplněk, máte velké štěstí. Kůže je trvalý materiál a s přibývajícími lety se neznehodnocuje. Navíc je v módě nadčasová, tudíž vlastně pořád moderní. Odborníci na kožené věci ale varují, že i o takovýto bytelný materiál je potřeba se vhodně starat. Jak?

Zmoklá kabelka? Pozor na ucho…

Kůže je živý materiál. A veškeré změny počasí se na ní podepíšou. Třeba takový déšť! Spousta lidí dělá tu chybu, že „zmoklou“ kabelku věší na věšák, aby uschla. Jenže voda ve spojení s kůží působí tak, že materiál vytahuje a deformuje. Když pak tašku ještě zatížíte věšením, můžete mít z luxusní kabelky „vytahané žebradlo“. A to je škoda!

Pověsit zmoklou koženou tašku na věšák je chyba.

Slunce jako sušička

Sluníčko na kožené věci působí jako „vysavač barvy“. Není divu, že veškeré kožené doplňky exponované na slunci okamžitě vyblednou a ztratí svůj šmrnc. A nejen to! Podle expertů na kožené doplňky slunce kůži vysušuje a ta pak pod palbou jeho paprsků praská. Proto pokud máte doma drahou koženou kabelku, určitě ji skladujte na tmavém místě, kam slunce nedohlédne.

Prach působí šrámy na kráse

Prach je všude. A dostane se i na kožené věci, které může poškrábat. Proto, abyste tomu předešli, pořiďte si „prachové sáčky“, do kterých uložte všechny kožené poklady, které tak často nepoužíváte. Odborníci doporučují, abyste kožené výrobky nenechávali zavěšené na věšáku, ale spíše je ukládali do police. Věci by neměly být vystaveny přílišnému teplu, vlhkosti a slunečnímu záření. Jedině tak vám déle vydrží.

Prach dokáže kožený povrch pošrábat. Proto je dobré příliš nenošené kožené kabelky uchovávat v sáčcích či krabicích.

Vyhněte se horkému vzduchu!

Při manipulaci se semišovými věcmi dejte velký pozor na horký vzduch. Ať už jde o sálající topení, fén nebo sušičku. Sálající dech „tropického ráje“ totiž naruší strukturu semiše. Roztáhne ho, zdeformuje a hlavně - katapultuje mezi secondhandové kousky. A to docela zamrzí! Proto všechny semišové poklady raději skladujte odděleně v krabicích, nejlépe v suchu a temnu.

