Velký finanční horoskop na rok 2023: Které znamení získá peníze a které ne?

Nový rok je tu už za pár týdnů a mnoho z nás doufá, že bude o poznání lepší, než ten minulý. Není se čemu divit, protože rok 2022 byl (nejen) finančně náročný. Neskutečné zdražování cen potravin, energií i pohonných hmot se na našich rodinných rozpočtech významně podepsaly. Jakým znamením zvěrokruhu se bude v příštím roce dařit lépe a která na tom budou s penězi ještě hůř?

Chcete vědět, na kolik peněz si přijdete v příštím roce? Někdo se bude mít dobře, jiná znamení na tom ale budou ještě hůře než v roce letošním. Raději se podívejte, jak na tom budete vy, abyste se mohli náležitě připravit a třeba i začali šetřit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berany čeká úspěšný rok a budou na tom finančně velmi dobře. Zabodují v práci a dostanou přidáno, potěší to nejen je, ale i jejich rodinu. Peníze navíc totiž použijou pro svůj volný čas a utuží vztahy. Neměli by ale usnout na vavřínech. Přestože se Beranům bude dařit, při riskantních investicích by o nabyté finance mohli snadno přijít.

Na Lvi dolehne složitá ekonomická situace a výdělky jim půjdou rapidně dolů. Zdroj: Shutterstock

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi potřebují ke svému životu luxus a přepych. Milují hezké věci a jsou za ně schopni utratit majlant. Značky a módní trendy jsou jejich život. V příštím roce si však budou muset spoustu věcí odepřít. I na ně dolehne složitá ekonomická situace a výdělky jim půjdou rapidně dolů. Čeká je šok a měli by se na něj začít připravovat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou optimisté v každé situaci a to jim přinese v příštím roce štěstí. Nebojí se riskovat a to se jim vyplatí. Risk jim přinese peníze, které jim zajistí pohodlný celoroční provoz. Musí se ale snažit sehnat potřebný počáteční kapitál, který budou ke vstupu do projektu potřebovat. Pokud to nevzdají a zachovají si svůj optimismus, vyplatí se jim to.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci nebudou mít snadný rok. Jejich život se obrátí vzhůru nohama. Budou muset zaplatit jednorázově velkou částku, což je přivede do finančních problémů. Pokud jim nepomohou blízcí, hrozí jim situace, kdy si budou muset půjčit. Na dárky k letošním Vánocům by se tak rozhodně měli vykašlat a raději by se měli modlit ke štědrým obálkám pod stromečkem a šetřit.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se budou mít skvěle! Vyplatí se jim jejich píle a konečně dostanou zaplaceno za to, co ve své profesi předvádí. Čeká je tedy úspěšný a klidný rok, na který už se několik let těší a on stále nepřicházel. Tento rok byl pro Panny plný vypjatých situací a ztrát, je tedy skvělé, že si konečně odpočinou a začnou se těšit ze života.

Blíženci by měli hned zkraje příštího roku začít sázet, budou mít štěstí ve hře. Zdroj: Shutterstock

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi zůstanou na svém a v podstatě jim to takhle vyhovuje. Za ničím se neženou, to, co dělají, dělají standardně dobře a jejich každodenní stereotyp jim plně vyhovuje. Po povýšeních netouží a řídit větší skupinu lidí by nechtěli. Jsou líní a pohodlní. Mají rádi to své jisté a když to pokryje jejich skromný život, stačí jim to.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by měli hned zkraje příštího roku začít sázet, budou mít totiž štěstí ve hře. Mohli by si přijít na nějakou tu kačku a pomoci tak rodinnému rozpočtu. Nejsou totiž úplně nejpracovitější a měli by tedy využít situace, kdy jim na pár týdnů budou nakloněny hvězdy. Zbytek roku to už žádná velká sláva nebude.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Zrozence ve Vahách čeká dědictví, se kterým vůbec nepočítali a obrátí jim tak život vzhůru nohama. Přijdou si na pěkné peníze a úplně změní svůj život. Čeká je velké stěhování a dobrodružství. Konečně je nebude nic svazovat a začnou si užívat život dobrodruha. O peníze nebudou mít nouzi a začnou si tak plnit své sny.

Vodnář

21. 1. až 20.2.

Vodnáři nepotřebují ke svému životu peníze, tudíž je jim úplně jedno, jestli se budou mít po finanční stránce v příštím roce lépe či ne. Stačí jim, když zaplatí náklady spojené s bytem, jídlem a provozem a nic navíc nepotřebují. Proč si zaplňovat mysl penězi, když vlastně škodí, tak Vodnář přemýšlí. Je citově založený a materiální věci ho nechávají chladným.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci budou mít příští rok hluboko do kapsy. Měli by se připravit na to, že se vše zdražuje a oni budou muset platit za rodinu více peněz. Děti, kroužky, auto a domácnost je budou stát majlant. Měli by si začít pořádně propočítávat, za co utrácí, a nevyhazovat za zbytečnosti.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíry bude v příštím roce provázet štěstí, a to i po finanční stránce. Čekají je velké cesty a naplnění snů. Štíři jsou velcí dobrodruzi a v roce 2023 si užijí všeho do sytosti. Nebude je tu nic držet a jelikož si mohou pracovat online, nebudou mít nouzi ani o peníze. Štěstí jim bude přát a rok 2023 pro ně bude nezapomenutelný.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Lidé narození ve znamení Ryb si potrpí na kvalitní věci, za které si rádi připlatí. Aby mohli i v příštím roce zachovat svůj standard, budou muset více pracovat, ale ony to dají. Jsou zvyklé vydělávat, starat se o domácnost i děti a do toho kontrolovat, aby jejich blízcí dostávali pouze kvalitu. Měli by však začít myslet i na sebe, i jejich zdraví je totiž důležité.