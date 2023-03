Velký finanční horoskop na březen: 3 znamení postihne totální krach!

Možná jste o Vánocích utráceli víc, než jste čekali, a vzhledem k neustále rostoucím cenám jste se ze svého skluzu ještě nedostali. Možná doufáte, že zrovna březen je tím měsícem, kdy se vám to podaří. Ne všechna znamení zvěrokruhu ale budou mít to štěstí. Na některá čeká dokonce pád na dno. Jaký je váš finanční horoskop? Podívejte se.

Chcete-li vyřešit finanční problémy a doufáte, že zrovna březen bude tím měsícem, kdy se vám to podaří? Pak si přečtěte následující horoskop, abyste nebyli překvapeni, kdyby právě na vás čekal finanční krach.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli v březnu vsadit Sportku, sice nevyhrají milióny, ale na nějakou tu kačku by si mohli během tohoto měsíce přijít, bude jim totiž přát štěstí. Neměli by to ale přehánět, březen a dost. Jinak by se to také mohlo vymstít a namísto s výhrou byste mohli skončit s dírou v rozpočtu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi si na březen naberou dvakrát tolik práce, protože si chtějí ušetřit na pořádnou letní dovolenou, která bude k neustále se zvyšujícím cenám nejspíš nákladnější než v letech minulých. Lvi ale nechtějí polevit ze svého standardu, tudíž budou raději makat více, aby mohli letět tam, kam se jim zachce.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci se už nějakou tu dobu nachází ve finančních problémech. Bohužel však své dluhy dlouho neřešili a nyní je na ně uvalena exekuce, která se vyhrotí právě v březnu. Lidé v tomto znamení by se měli připravit na pád na dno. Budou kvůli své chybě následných několik let splácet své pohledávky.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býky čeká povýšení v práci a s ním spojené i zvýšení platu, což v dnešní nelehké době potěší dvojnásob. Býci jsou totiž velmi snaživí a jdou si za svým. Mají pak úspěchy v kariérním růstu a berou tak pěkné peníze. Není to ale zadarmo, většinu svého času věnují práci a nemají v podstatě jiné koníčky.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny zůstanou na svém. Už dlouhá léta jsou nastavené tak, že si spoří, mají měsíční rozpočty a s penězi vycházejí tak, jak potřebují. Nepotrpí si na žádné výstřelky, tudíž utrácí každý měsíc přibližně stejnou sumu a nerady z této zajeté částky vybočují. Vždy mají peníze bokem, kdyby měly nenadálý výdaj, což je rozhodně šlechtí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi přijdou o všechny peníze, které před časem investovali do byznysu, který se zdál více než jasný. Bohužel to však shodou nešťastných okolností nevyjde a Kozoroh přijde o vše, co měl. Tato situace pro něj bude nesmírně těžká, protože tím ohrozí také fungování rodiny, která to v některých případech nevydrží a rozpadne se.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci dostanou od rodiny nečekaný finanční dar, který je posune někam, kde už si dlouho přáli být. Budou si moci pořídit nové bydlení, na které do té doby neměli. Sice pak budou ještě nějaký čas řešit hypotéku, ale nakonec vše dobře dopadne a březen pro ně bude příjemným měsícem, na který budou dlouho vzpomínat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy vůbec nejsou na peníze, je jim úplně jedno, jestli je mají nebo nemají. Chovají se stejně, když mají na účtu deset korun, jako když tam mají milión. Vyznávají totiž v životě úplně jiné hodnoty. Jinak je nutné říct, že jsou Váhy finančně poněkud negramotné a způsobují kvůli tomu sobě i svému okolí často problémy.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář přijde v březnu o velké množství peněz, a to jen kvůli své naivitě. Měl by si dávat pozor, s kým se baví a komu půjčuje peníze, protože ne vždy je každý přítel, kdo se tak tváří. Vodnář si zadělá na problémy a půjde kvůli nim ke dnu. Některým z nich zkrachuje firma, rodina i vztah s dětmi.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci šetří každou korunu a bojí se, že kdyby utráceli, přišli by o rezervu, kterou si tak poctivě střádají. Neměli by se ale tak držet při zemi a v březnu si mohou dovolit své úspory za pomoci kvalitního finančního poradce investovat. Když to udělají šikovně, přijdou si na pěkné peníze navíc do rodinného rozpočtu.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si udělají březen nakupovací a utratí všechny peníze, které dostali pod stromeček. Čekali, až zhubnou povánoční kila, a nakoupí si pak za ně oblečení ve velikosti, kterou si budou snažit udržet. Sice se trochu utrhnou ze řetězu a jejich rodinný rozpočet to bude bolet, ale během několika měsíců se vše vrátí k normálu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby si v březnu vezmou půjčku, kterou budou mít trochu problém splácet, protože přijdou o pravidelný příjem. Naštěstí jim pomůže rodina a žádný průšvih se nebude konat. Zrozenci v Rybách by si ale jednou provždy měli uvědomit, že půjčky nedělají dobrotu a raději si šetřit na horší časy. Příště by jim totiž už nikdo pomoci nemusel.