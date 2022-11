Každé znamení má sklony k určité fobii a záhadnému děsu: Odpovídá to i u vás?

Každý z nás se jistě někdy v životě něčeho obával. Každý z nás však má také někde v sobě ukryté velké strachy, někdy až fobie. Svou roli v tom hraje i astrologie. Jaké strachy má právě vaše znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Strach ze selhání

Patříte mezi nejsoutěživější znamení zvěrokruhu a musíte být prostě nejlepší ve všem, co děláte. Jste rozenými vůdci, ostatní k vám často vzhlížejí, takže prohra u vás nepřipadá v úvahu. Váš strach ze selhání je obrovský, někdy vám může komplikovat život, někdy vás naopak může nabít energií a novými nápady.

Býk (21.4. - 21.5.)

Strach ze změny

Máte rádi kolem sebe věci, tak jak jsou a tak jak jste si je zařídili. Líbí se vám pohodlí, a proto nesnášíte, když vás někdo rozhodí ze zaběhnutých kolejí a tím vás připraví o váš komfort. I u vás doma má všechno pevné místo, nic se nesmí přemisťovat. Nejvíce se bojíte změny.

Změny vám vůbec nedělají dobře. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Strach ze závazku

Jste neklidní a nestálí, slovo závazek vám nahání husí kůži. Při pomyšlení na dlouhodobý a pevný svazek s jednou osobou na vás jdou mdloby. Vaše mysl přetéká myšlenkami, rádi se bavíte, jakýkoli závazek by vás uvrhl do stresu a nepohody.

Rak (22.6. - 22.7.)

Strach z přeplněných prostor

To, co vám nahání strach a vyvolává nezvladatelný stres, jsou nepříjemné situace, emoční zátěž a jakékoli prostory přeplněné lidmi. Místnosti, čekárny, odjezdové haly, ale i veřejné dopravní prostředky. Jste tolik vysoce citliví s touto fobií se snažíte vyrovnat po svém.

Lev (23.7. - 22.8.)

Strach ze zapomenutí

Děs, který vás čas od času přepadne, není strach, že něco zapomenete, ale obava z toho, že budete zapomenuti. Zbožňujete být středem pozornosti, milujete, když se na vás obracejí zraky všech kolem, jste hvězdou každé společnosti. Při představě, že by vás okolí přehlíželo, se vám dělá fyzicky špatně.

Váš strach někdy vyvolává pocity úzkosti. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Strach z nedokonalosti

Vaše preciznost a smysl pro detail je jako žádná jiná. Nemáte čas ani mentální kapacitu dělat chyby. Jediný způsob vašeho počínání je dokonalý. Máte fobii z toho, že by něco, co děláte, co si oblékáte nebo co říkáte, nebylo perfektní.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Strach být sám

Jednoduše nejste stavěni na to, abyste věci zvládali sami. Mít partnera vám přináší rovnováhu a harmonii. Naštěstí vám váš neodolatelný šarm pomáhá poměrně rychle najít druhou polovičku, když se náhodou ocitnete po rozchodu. Představa, že byste měli jít životem sami, je pro vás neakceptovatelná.

Štír (24.10. - 22.11.)

Strach ze zrady

Vaše znamení je pověstné tím, že se neustále snaží najít pravdu, podezřívá a nevěří. Pravdou je, že vaše znamení si často prochází emocionální bolestí, kterou nechce za nic na světě opakovat. Fóbie ze zrady vás provází většinu života.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Strach, že něco propásnete

Žijete život naplno, jste dobrodruh, musíte všude být, všechno zažít. Jste neskutečně zvědaví a v životě se neustále za něčím ženete. Váš největší strach je ten, že vás něco důležitého mine, že nezažijete všechno, co život nabízí.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Strach z neúspěchu

Jste soustředění, nemilosrdně odhodlaní a nikdo vám nikdy nebude bránit v úspěchu. Jste zuřivě ambiciózní a neúspěch nikdy nepřipadá v úvahu. Tvrdě pracujete, dřina je součástí vašeho života, a tak vaše největší fobie je to, že byste před druhými museli přiznat neúspěch.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Strach z bakterií

Jste jiní a vždy musíte mít něco extra, hledáte si v životě nevyšlapané cestičky, kterými se ubíráte vpřed. Málokdo by to do vás řekl, ale skrýváte jednu velkou fobii, a tou je strach z bakterií. Doma máte sterilní čisto a musíte mít stále při ruce dezinfekci.

Fóbie z bakterií není moc normální. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Strach z odpovědnosti

Patříte mezi snílky, milujete svůj svět fantazie a neradi z něj odcházíte do reálného světa, který vám přijde tolik krutý. Navíc, když po vás někdo chce, abyste na sebe převzali odpovědnost. To je strach, který vám nahání největší hrůzu, a tak se zodpovědnosti snažíte vyhýbat co nejvíce můžete.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.elitedaily.com