Největší géniové horoskopu: Patříte i vy k nejchytřejším znamením zvěrokruhu?

Někteří lidé vynikají nad ostatními bystrou myslí, rychlým uvažováním, kreativitou a brilantním uvažováním. Za jejich mimořádnou inteligencí stojí jejich horoskop. Astrologové určili 5 znamení zvěrokruhu, která patří mezi největší génie zvěrokruhu. Jste to i vy?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Toto vzdušné znamení zvěrokruhu je známé svým pokrokovým myšlením. Tito lidé mají schopnost myslet mimo zaběhnutá pravidla a dokáží si představovat převratné nápady. Posouvají hranice, zpochybňují normy a dávají zelenou velkým až revolučním změnám - v tom spočívá jejich genialita.

Bývají také často velmi výstřední. Vodnáře často potkáte v nekonvenčním prostředí a vynikají v nejrůznějších technologických oborech a vědě.

Vodnáři vynikají ve vědě. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců vynikají hbitou a všestrannou myslí. Dokáží absorbovat znalosti z mnoha oborů a také se rychle adaptují na nově vzniklé situace. O Blížencích je známo, že jejich hlavní zbraní je komunikace, dokáží naprosto brilantně vyjádřit komplikované myšlenky a nápady.

Vynikají v mnoha oborech, ale svou genialitu a inteligenci mohou nejvíce projevit v psaní či žurnalistice, ale také v politice. Tam nejvíce zazáří jejich hbité myšlení a přizpůsobivost.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nikdo nedokáže lépe rozpitvat složité problémy a najít řešení než lidé narození v Panně. Vynikají neuvěřitelnou analytickou zdatností a pozorností k detailu. Jsou neuvěřitelně přesní, ve své práci uplatňují zejména metodický přístup, a to jim umožňuje vynikat ve vědě, výzkumu či matematicko-fyzikálních oborech. Neúnavně se ženou za dokonalostí a dokud problém nevyřeší, nedají si pokoj.

Štír (24.10. - 22.11.)

Kdo zná Štíry ví, že patří mezi intuitivní stratégy. Do vínku jim byla dána schopnost ponořit se hluboko do tajemství života, a to z nich dělá mimořádně geniální osobnosti. Vynikají obrovskou intuicí, dokáží porozumět lidské přirozenosti a díky tomu mohou vidět pod povrch a odkrývat skryté pravdy.

Díky tomu vynikají v oborech jako je psychologie, ale i strategie nebo kriminalistika, kde uplatní své analytické schopnosti a neuvěřitelnou vnímavost. Schopnost orientovat se ve složitých situacích z nich dělá skutečně mimořádné génie.

Štíři mají schopnost odkrývat tajemství. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Neochvějná oddanost a ambiciózní povaha, takoví jsou lidé narození ve znamení Kozoroha. V čem spočívá jejich genialita? Zejména jejich praktická řešení a zcela výjimečné organizační schopnosti. Díky tomu vytvářejí bezchybné strategie k realizaci svých plánů. Stanoví si cíl, za kterým jdou hlava nehlava, stoupají krůček po krůčku a klopýtají přes překážky, neúnavně pracují a díky tomu dosahují pozoruhodných úspěchů.

Daří se jim v obchodě, finanční sféře, ale i v politice a podnikání, kde mohou uplatnit svůj disciplinovaný přístup a vrozené vůdčí schopnosti.

Zdroje: www.vogue.it, citymagazine.si