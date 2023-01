Géniové podle horoskopu: V těchto znameních se rodí nejchytřejší lidé

Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí ti nejinteligentnější lidé? Nejvíce géniů najdete v těchto třech. Jste to vy?

Který rodič by si nepřál mít extrémně chytré dítě, kterému jde studium samo, umí logicky přemýšlet a v životě má velkou šanci něco dokázat. Pokud chcete, aby takové bylo vaše dítě, porod byste měli naplánovat v následující měsících. Tato znamení zvěrokruhu jsou totiž nejchytřejší.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny si umí vše dokonale spočítat a to tak dobře, že díky tomu umí dokonce vydělat slušné peníze. Jsou chytré, chápou souvislosti a pracují na těch nejprestižnějších firmách na vysoce postavených pozicích v oblasti finačnictví či IT. Milují moderní technologie a nenechají si ujít žádné trendy z oblasti elektroniky. Pokud byste tedy chtěli mít doma malého Einsteina, tak jedině ve znamení Panny.

Tito lidé bývají často považováni za ty nejchytřejší a nejobdivovanější. Bývají i dobří řečníci a umí nadchnout ostatní pro věc. Jsou tedy velmi dobrými a oblíbenými profesory, které mají studenti rádi. Čestnost je jejich nejkladnější vlastností. Když vám něco říkají, můžete vzít jed na to, že je to pravda a že to myslí dobře. Nejsou zákeřní a umí naslouchat druhým.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou přirozeně inteligentní. Mívají velmi vysoké IQ a také velký přehled o všem. A to jak v politice, ekonomice či historii, tak i v ekologii či literatuře. Je prostě radost s nimi vést diskuzi. Vždy víte, že vás obohatí a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Jsou lepší než Google a ještě si s vámi dají sklenku dobrého vína.

Pokud tedy toužíte po malém Kozorohovi, mějte na paměti, že si do života pustíte člověka, který bude chtít o všem vědět všechno od malička a vy byste se měli na jeho všetečné otázky dostatečně připravit, abyste nebyli za hlupáka. Kozoroha nikdy neopijete rohlíkem a vždy prokoukne lež. Dávejte si tedy pozor, co mu říkáte.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci milují vědění a ten pocit, že se dozví něco nového, v nich vyvolává vzrušení. Chtějí se neustále sebevzdělávat, proto studují klidně několik vysokých škol najednou. Svými tituly se nepyšní a nejsou arogantní ani samolibí, že toho ví více než většina národa. Když ale něco potřebujete vysvětlit, jsou vám plně k dispozici.

Potomek Blíženec je radost. Brzy mluví, chodí a stane se z něj rovnocenný parťák. Má velkou šanci uspět v nejrůznějších světových výzkumných ústavech a udělat svět lepším místem. Budete na něj právem hrdí. Lidé ve znamení Blíženců mají navíc dobré srdce a empatii, tudíž se vám je v životě rozhodně vyplatí mít. Patří k těm nejvěrnějším přátelům, na které se vždy můžete spolehnout.