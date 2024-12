Člověk by se měl učit celý život, to je stará pravda. Když dokonce radí světoznámý šéfkuchař Gordon Ramsay, měli bychom si jeho doporučení dobře zapamatovat. Co bychom si tedy podle muže, který se v pohostinství vyzná mnohem lépe než většina ostatních, rozhodně neměli objednávat?

Britský šéfkuchař, který svoje podniky ozdobil neuvěřitelnými šestnácti Michelinskými hvězdami, se ke své slávě propracoval doslova od píky jako mladík z nepříliš šťastné rodiny. Přesto vystudoval a vybudoval impérium, které mu ostatní mohou jen závidět.

Není to ale zadarmo - závist okolí, nepříliš šťastné vztahy v širší rodině (proti tchánovi dokonce skončil několikrát u soudu), ale také některé nevydařené podnikatelské projekty, které jej přivedly do velké ztráty. To všechno je součástí života neobyčejného a kontroverzního kuchaře. Pokud ale budeme hovořit o jeho gastronomickém umění a zkušenostech, asi bychom jen těžko hledali lepšího rádce.

close info Kamila Procházková / Foto zoom_in Mrkvová polévka se zázvorem a červenou čočkou - je dobrá, ale třetí den už hodně ztrácí

Odpudivá polévka

Jako každý profesionál má i Gordon Ramsay svoje pravidla, která nehodlá překračovat. I když se občas jistě staví “u konkurence” na jídlo, nikdy by si podle svých vlastních slov nedal něco pro něho tak odpudivého, jako je polévka z denní nabídky. Proč? Je to jednoduché, a když se jen trochu zamyslíme, možná přijdeme na to, že vůbec není daleko od pravdy.

Co bylo včera?

Polévka je podle Gordona Ramsayho jedinečnou příležitostí ke zpracování zbytků z minulého dne, nebo dokonce z minulých dní. Doma se asi nepozastavíme nad tím, že ze zbylé čočky od uzeného masa druhý den připravíme polévku. V restauraci by se ale podle tohoto šéfkuchaře nikdy nic takového nemělo stát.

close info Profimedia.cz zoom_in Gordon Ramsay má na gastronomii jasný názor

Prozkoumejte jídelní lístek i zpětně

Co tedy obávaný porotce mnoha kulinářských soutěží a držitel šestnácti hvězd, po nichž touží restauratéři na celém světě, radí strávníkům, kteří zavítají do restaurace? Když už si chcete takovou polévku objednat, zkuste se podívat na jídelní lístek i zpětně. Mnoho restaurací jej má k dispozici na internetových stránkách, a tak to není takový problém.

Někdy se stává, že je stejná polévka v nabídce hned několik dní po sobě. V takovém případě je podle Ramsayho téměř jisté, že ji kuchař nevaří každý den znovu. Někdy se může z gulášovky přes noc stát třeba frankfurtská. Pohled do včerejšího lístku ale může prozradit, že tady patrně něco nehraje.

Vybírejte dobře

Jak se vyhnout takovým přešlapům, které v tom nejhorším případě mohou skončit až žaludeční nevolností? Jestli chodíte na obědy pravidelně, je dobré vyhlédnout si jednu dobrou a cenově dostupnou restauraci, u níž tak budete mít přehled, co bylo v nabídce v minulých dnech.

Ostatně vše, co bylo řečeno o polévce, platí také u hlavních jídel. Hrášek a hrachová kaše zase nejsou takový rozdíl, že ne? Jenomže opravdu chcete ve středu dojídat to, čeho třeba v pondělí kuchař uvařil příliš mnoho?

Určitě bude proto lepší vsadit na jistotu - známou restauraci, důkladnou kontrolu menu, nebo si jednou za čas zajít do skutečně kvalitního podniku, kde byste se s podobnými praktikami neměli setkat.

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.apetitonline.cz, www.eatthis.com