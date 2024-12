Je to tu. Advent je v plném proudu a téměř každá domácnost se chystá na vánoční výzdobu bytu. Jenže pokud žijete v paneláku, klasický věnec se na dveře nehodí. Udělejte si raději háčkovanou vánoční hvězdu.

Máme to opět tady. Všichni to znáte. Advent je v plném proudu, a to znamená jen jedno. Je čas na pořádnou vánoční výzdobu, takovou, aby vás nejenom zahřála na duši, ale aby vám také do bytu zavála ta pravá vánoční atmosféra. Proto je potřeba, abyste již vytáhli staré poděděné, nebo nově nakoupené dekorace a pustili se do díla.

Vánoční výzdoba by měla do vašeho domu, bytu, či příbytku přinést klasickou nostalgickou atmosféru, která je v tomto nejkrásnějším obdobím v roce vítána všemi hosty. Vánoční výzdoba je v mnoha rodinách brána jako jedna z nejkrásnějších tradic, jelikož se do ní mohou zapojit opravdu všichni členové, a každý přinese něco jiného, nějakou dekoraci, která má pro danou osobu obrovskou srdeční hodnotu.

Video návod, jak uháčkovat hvězdu, najdete na YouTube kanále Kukuruku:

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdoba bytu je jen jednou z mnoha vánočních tradic. Jsou tu tradice, jako například strojení stromečku, pečení cukroví, zpívání koled nebo předávání dárků pod stromkem, bez kterých se lidé na Vánoce zkrátka neobejdou.

Poté jsou tu tradice, které praktikuje čím dál méně lidí. Prakticky všichni pečou cukroví, ale jen málokdo leje olovo. Skoro všichni strojí stromeček, ale moc lidí již nehází střevícem, nevykrajuje jablíčko, a tak dále.

Další tradice, která se pojí s Vánoci, je výroba věnců. Jsou věnce, které si věšíte na dveře, a jsou také věnce adventní, neboli ty, které mají 4 svíčky, a každou adventní neděli se jedna zapálí a odpočítává příchod Štědrého dne. U těchto věnců máte dvě možnosti.

Buď si jej zakoupíte již hotový, nebo si koupíte pouze jehličnatý korpus, který si ozdobíte sami podle vašeho vkusu. Na vlastní adventní věnec sice musíte vynaložit mnohem více úsilí než u toho koupeného, ale zároveň s vlastnoručně vyráběným věncem máte záruku toho, že se bude do vašeho bytu lépe barevně hodit.

Věnce na dveře

A vzhledem k tomu, že při dělání vánoční výzdoby nemůže být ochuzen ani kousek vašeho bytu, zdobí se i dveře. Zatímco u domů je nejlepší si na dveře dát věnec, k bytu se věnec příliš nehodí. Vhodnou dekoraci na dveře si však můžete vyrobit i sami v pohodlí domova.

Stačí jen, když budete mít červenou vlnu, jehlice a volné odpoledne. Můžete si totiž uháčkovat nádhernou vánoční hvězdu. Tato vlastnoručně uháčkovaná vánoční hvězda bude pro vaše dveře naprosto dokonalou dekorací a bude se vyjímat mnohem lépe než věnec.

