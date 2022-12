Hádky podle zvěrokruhu: Každé znamení používá jinou strategii. Která je ta vaše?

Ať už se jedná o váš osobní nebo profesní život, nevyhnete se hádkám. I v těch nejšťastnějších a nejzdravějších vztazích jsou neshody normální. Jak je na tom s hádkami vaše znamení zvěrokruhu?

Způsob, jakým ke konfliktu lidé přistupují se může lišit. Někteří dávají přednost řešení problémů čelem, zatímco jiní zaujímají jemnější přístup. Astrologie vám může pomoci vyznat se v lidech a v tom, jak se hádají. Můžete se tak lépe připravit na případné neshody s různými znameními zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beranům se daří v konkurenci a udělají téměř cokoliv, aby se dostali na vrchol. Vládne jim Mars, planeta akce a agrese, takže se nebojí říct, co mají na srdci. A i když vědí, že se mýlí, jakmile se rozpálí, je pro ně těžké to přiznat. Avšak i když mohou být neshody intenzivní, Berani stejně rychle odpustí a zapomenou, jakmile vše vychladne.

Býk (21.4. - 21.5.)

Během hádky se nemusí Býci zdát příliš agresivní nebo odvážní, ale jejich důsledná a praktická povaha je činí neuvěřitelně přesvědčivými. Jako zemské znamení jsou Býci proslulí tím, že jsou jedním z nejtvrdohlavějších ve zvěrokruhu. Když se Býk dostane do hádky, má tendenci se držet faktů celé situace. Nemají ani tak zájem o hledání řešení, jako spíše o prosazení se. A protože vědí, jak zpomalit a promyslet své myšlenky, je téměř nemožné je v boji porazit.

Býky málokdy v hádce porazíte. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou milenci, ne bojovníci. Je pravděpodobnější, že vyvoláte přátelskou debatu, než hádku. Když však dojde ke sporu, Blíženci svého nepřítele rychle porazí svými ostrými slovy a vtipem. Vládne jim Merkur, planeta komunikace a je těžké odhadnout, co od nich můžete během hádky očekávat. Jedno je však zcela jisté, nikdy nezůstanou dlouho naštvaní.

Rak (22.6. - 22.7.)

Sladcí a citliví Raci jsou známí tím, že mají sklony vyhýbat se konfliktům. Ovšem tomuto znamení vládne Měsíc, jehož světlo ovládá emoce, a tak mohou být Raci během hádek nemilosrdní. Mají sklon používat své emoce k ovlivnění ostatních nebo k manipulaci s lidmi, aby získali to, co chtějí. A i když možná svůj hněv nevyjadřují nahlas, neznamená to, že nemají agresivní stránku, pokud je někdo zatlačí příliš daleko.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé zrození ve Lvu jsou známí svou dynamickou a ohnivou osobností. Nosí srdce na dlani a nemají problém podělit se o to, co je trápí. Jako ohnivé znamení nemá Lev problém řešit konflikty, i když je tak často nevyvolává. Pokud dojde k hádce se Lvem, očekávejte hlasitou a vášnivou výměnu názorů. Bývají dramatičtí a teatrální, ale naštěstí si to brzy uvědomí, a pokud se mýlí, dokážou se někdy i omluvit.

Na začátku drama, pak omluva. Tak se hádají Lvi. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Většina zrozenců v Panně jsou perfekcionisté, kteří chtějí všechno zlepšit. Mají tendenci se konfliktům z větší části vyhýbat, pokud to není z logického nebo osobního důvodu. Panny jsou nerady zlé a nerady zahajují velkou hádku, takže mají sklon být spíš pasivně agresivní. Když dojde k neshodě, tito lidé zachovají klid a drží se detailů. Celkově jsou poměrně bezstarostní a nejsou příznivci otevřených konfliktů.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Málokdy se lidé dostanou do ostré hádky s Váhami. Tito lidé jsou spravedliví a nemají zájem se zapojovat do vášnivých diskusí. Ovšem pokud se Váhy stanou svědky něčeho nespravedlivého, dostanou se do role rozhodčího. Vládne jim Venuše, planeta lásky a harmonie, takže jejich prvním instinktem je najít řešení, jak se nehádat nebo případné neshody rychle vyřešit.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pokud jde o neshody, jsou Štíři asertivní, stateční a mohou být těmi nejhrozivějšími protivníky. Díky vládě Marsu jsou Štíři odhodlaní a občas neúnavní v hledání pravdy. I když Štír nevyhledává souboje, občas se do nějakého dostane. Než se však vrhne přímo do bitvy, dává přednost pozorování ostatních.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou opravdu chytří a bezstarostní, takže neradi tráví čas hádkami o hloupých věcech. Střelec je znamením moudrosti a jako takový nesnáší, když se mýlí. Ve skutečnosti nezačne bojovat, dokud nebude vědět, že má pravdu. Jakmile však hádka začne, je pro ně těžké přestat, dokud nebudou mít poslední slovo. Hádky s nimi mohou trvat hodiny.

Sřelci nevědí, kdy v hádce přestat. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou cílevědomí, cení si pravidel a jsou velmi zodpovědní za své rozhodování. Díky tomu jsou velmi objektivní ve svém přístupu ke všemu, včetně konfliktů. Na hádce s Kozorohem je těžké, že mohou být bezcitní. Kozoroh se může natolik soustředit na hledání řešení, že zapomene na své pocity. A i když dokáže být opravdu tvrdohlavý, většinou chce jen to nejlepší pro všechny.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři mají sklon být hlubokým myslitelem, takže ke své argumentaci přistupují s logikou a cílem najít řešení. Mají zájem o názory ostatních a jsou ochotni vyslechnout nesouhlas ze všech stran. Mají sklon vyhýbat se emocionálnímu projevu během konfrontace. Během hádky můžou působit lhostejně nebo odtažitě, ale to je ve skutečnosti jen obranný mechanismus proti jejich myšlenkám a pocitům.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou velmi citliví a empatičtí lidé. Vkládají hodně úsilí do svých vztahů a nesnáší konfrontaci jakéhokoli druhu. Jako vodní znamení dělají vše pro to, aby se vyhnuli dramatu. Ryby snadno odpouštějí a skutečně milují. Než Ryby do hádky vstoupí, bude to trvat hodně dlouho. Když už se s nimi ale dostanete do konfliktu, očekávejte výbuch emocí.



Zdroje: bestlifeonline.com, timesofindia.indiatimes.com