Objevilo se nové temné znamení zvěrokruhu: Nejste Hadonoš právě vy?

Také jste si dodnes mysleli, že existuje pouze dvanáct znamení zvěrokruhu? Pak jste se mýlili! Před časem totiž bylo zjištěno, že se vyskytuje znamení třinácté, které se jmenuje Hadonoš.

Možná už jste o třináctém znamení zvaném Hadonoš slyšeli, a pokud ne, tak vám ho dnes představíme. Mezi klasickými znameními byste ho hledali jen těžko.

Nový objev NASA? Ani ne.

Přišli s ním sice už staří Babyloňané, ale do seznamu ho nezařadili. Věděli ale, že není možné, aby Slunce vládlo všem souhvězdím stejně dlouho, také dochází ke kolísání zemské osy a souhvězdí tak vůči nám nejsou ve stejné poloze.

V řecké mytologii byl Hadonoš synem boha Apolllóna a jmenoval se Asklépios. Znalosti získával u kentaurů, díky čemuž se stal zdatným lékařem, který uměl vzkřísit zemřelé. Bohužel tím narušoval chod světa a bůh smrti proto požádal Dia, aby ho odstranil. Zeus ho tedy zabil bleskem.

Nakonec to byla ale NASA v roce 2016, kdo přišel s článkem vysvětlujícím rozdíl mezi astronomií a astrologií. Vědci se následně snažili vypočítat nová data astrologických znamení podle nových zjištění, která měli k dispozici. Nakonec tak do seznamu přidali ještě jedno znamení, souhvězdí Hadonoše.

Problém byl však v tom, že média tuto informaci špatně prezentovala. Vypadalo to, že NASA rozhodla o změně ustálených znamení. Zvěrokruh by tedy měl vypadat následovně.

Jak by vypadal zvěrokruh se znamením s Hadonošem

Kozoroh: 20. leden až 16. únor

Vodnář: 16. únor až 11. březen

Ryby: 11. březen až 18. duben

Beran: 18. duben až 13. květen

Býk: 13. květen až 21. červen

Blíženci: 21. červen až 20. červenec

Rak: 20. červenec až 10. srpen

Lev: 10. srpen až 16. září

Panna: 16. září až 30. říjen

Váhy: 30. říjen až 23. listopad

Štír: 23. listopad až 29. listopad

Hadonoš: 29. listopad až 17. prosinec

Střelec: 17. prosinec až 20. leden

Hadonoš

29. listopad - 17. prosince

Pokud by tedy Hadonoš patřil do seznamu tradičních znamení, nacházel by se mezi Střelcem a Štírem. Jeho charakteristika je taková, že si rozumí s vodními a vzdušnými znameními. Lidé v tomto znamení mají osobité kouzlo, charisma, ale také umí každého nalákat a zmanipulovat. Hadonoši jsou totiž manipulativní a neznají hranice v jednání s ostatními lidmi.

Hadonoši jsou cílevědomí a pro dosažení svých cílů jsou schopni udělat cokoliv. Rádi riskují a pro výhru a pozornost udělají cokoliv. Milují flirtování, ale sami jsou velmi žárliví a majetničtí. Vztahy mají pro zábavu, a když je druhá polovička začne nudit, vymění ji za jinou. Chtěl by ale partner opustit Hadonoše? To by se se zlou potázal! Hadonoš by ho zničil. Jeho intriky a pomsta by neznaly hranice. Hadonoš totiž pálí mosty a jde přes mrtvoly.

Hadonoši jsou chytří, bystří, ambiciózní, ale také zákeřní a manipulativní

Toto znamení je chytré, bystré, vypočítavé a ambiciózní. Má ale také sklony k přehánění a hysterii. Když Hadonoše naštvete, setkáte se i s agresí a podlým jednáním. Když se ale Hadonoš zamiluje, což se stává opravdu zřídka, pak je dokonalým partnerem i ochráncem. Hadonoš je navíc velmi akční a nesnáší nudu. Pořád je v pohybu a přijímá nové výzvy. Nesnáší stereotyp.

Znamení Hadonoše se nachází na nebeském rovníku a je částečně viditelné ze všech míst na světě. V tomto souhvězdí se nachází několik hvězd považovaných za nejbližší k naší sluneční soustavě. Hadonoš je prezentován jako silný muž držící velkého hada.

Vědět byste však měli, že zvěrokruh se oficiálně měnit nebude. Pokud jste tedy narozeni v období, kdy vládne obloze Hadonoš, můžete se za něj sice považovat, pro ostatní však budete i nadále patřit do jedno z klasických dvanácti znamení. V období Hadonoše to bude buď Štír nebo Střelec. Mezi slavné Hadonoše patří Winston Churchill, Walt Disney, Charles de Gaulle, Sinéad O’Connor, John Malkovich, Ozzy Osborne anebo třeba Arthur C. Clarke.

