Která znamení zvěrokruhu najdou v novém roce lásku a která zažijí rozchod?

Ke změnám zákonitě dojde a bez ohledu na to, jak moc se snažíme, jsou nevyhnutelné. Když mluvíme o lásce, žádné množství informací není nikdy dost! Chceme vědět téměř každý detail o tom, do koho se zamilujeme, jestli náš vztah vydrží nebo se rozpadne. Na co se vaše znamení může těšit v novém roce?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé zrození v tomto znamení budou mít z hlediska lásky smíšený rok. Budete mít nespočet příležitostí posunout se ve vztahu o krok vpřed. A v určitém okamžiku vašeho života budou věci ve váš prospěch, objeví se několik příležitostí najít si toho pravého. Některé výzvy a překážky se mohou objevit v polovině roku. Pokud se však pokusíte se svým partnerem o všem diskutovat a překlenout propast pomocí komunikace, vše se urovná. Mějte proto srdce na správném místě a rozhodujte se moudře.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci budou mít tendence pokusit se změnit svůj vzhled, aby zapůsobili na někoho ve svém životě. Ti, kteří již mají vztah, však budou bojovat a mít potíže udržet ho pohromadě. Navíc planeta Venuše, která vládne Býkovi a je planetou fyzické intimity a romantiky, bude čelit Saturnovi, což povede k ochabujícímu milostnému životu. Býk je však pracovitý, upřímný a odhodlaný. Existuje tedy velká šance, že se jeho milostný život zlepší, a to do měsíce září. V listopadu se to sice trochu zvrtne, ale s prosincovým rozkvětem lásky vše dobře dopadne.

Býkův milostný život se zlepší. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci budou v novém roce prosperovat v každém aspektu svého života, zejména v lásce. Navíc mají velkou šanci na nalezení lásky v prvním čtvrtletí roku. Neměli by se však stydět a být nervózní. Závazek je všechno a neměli byste před ním utíkat. Navíc pro nezadané bude tento rok náročný a plný překážek, protože si přestanou užívat samotu a začnou se v životě cítit sami. Měsíc duben přinese mnoho trápení a úzkosti, co se týče lásky. Choďte tedy na rande, starejte se o svého partnera a hluboce se zamilujte, protože je to váš rok.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rakům nový rok přinese prosperitu a lásku v hojnosti. V životě však nic není na růžích ustláno a každý si musí projít pořádnou dávkou útrap. Přítomnost Marsu navíc věci zhorší a povede k větší frustraci způsobující depresi nebo nedostatek zájmu o věci. Ať už jsou okolnosti jakékoli, hlavu vzhůru a věřte si. Nezanedbávejte také své duševní ani fyzické zdraví.

Snaha přehánět nebo vnucovat si věci nebude fungovat ve váš prospěch. Pozitivita vás dostane z nejstresovějších fází vašeho života, takže se snažte o věcech moc nepřemýšlet a zůstat optimističtí. Dobrou zprávou je, že díky tranzitu Saturnu a Jupiteru v posledních dvou čtvrtletích roku dojde ke zlepšení ve vašem vztahu nebo manželském životě.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ohnivé znamení Lva je plné sebevědomí, nebojácnosti a odvahy. Tito lidé budou mít naplňující začátek roku. Ve druhém čtvrtletí roku to však s vámi může jít z kopce. Pohyb Marsu vám ublíží a povede k manželským konfliktům nebo hádkám. Pohyb Merkuru v březnu pro vás bude škodlivý, takže v té době buďte opatrní. Kromě toho pamatujte, že do vašeho života nesmí zasahovat žádná třetí osoba a do posledních dvou čtvrtí roku se situace zlepší. Konec roku může znamenat nástup nových příležitostí v lásce a romantice.

Panna (23.8. - 22.9.)

Rok pro Panny začne radostí, prosperitou a nadšením. Kromě toho bude rok v prvním čtvrtletí vzrušující a do cesty vám přijdou různé věci. Ale na začátku druhého čtvrtletí se věci změní a manželské páry pocítí krizi. Mohou se tedy cítit nejistí ohledně svého manželství, což vede ke sporům a konfliktům.

Vyhýbáním se zbytečným hádkám a porozuměním vašemu partnerovi zachráníte vaše manželství před krachem. Navíc ego bude největším nepřítelem vašeho vztahu a nesmíte mu dovolit zničit lásku a úctu, kterou k sobě chováte. V dubnu se vašemu milostnému životu bude dařit díky Jupiterově příznivé poloze, která okoření romantiku mezi vámi a vaším partnerem. Vliv Saturnu však může být do poloviny roku na škodu. Buďte tedy opatrní a snažte se překlenout komunikační propast.

Ego bude nepřítelem vašeho vztahu. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou jedním z nejklidnějších a nejvíce zenových znamení zvěrokruhu. Budou mít prosperující a radostný rok. Váš milostný život bude během února vzkvétat. Díky přechodu Venuše zažijete zvýšené emoce a planoucí vášeň a do března se tato vášeň pravděpodobně sníží. Nestálá energie, kterou Mars zobrazuje, vám pomůže sblížit se s vaším partnerem.

Vzájemná nedbalost způsobí jen problémy ve vašem manželském životě. Jak bude rok 2023 postupovat, Jupiter vám pomůže najít správnou rovnováhu ve vašem vztahu. Než tedy učiníte jakákoli zásadní rozhodnutí, uvažujte moudře a přistupujte k nim. Nezadaným ukvapené životní volby způsobí jen škodu, takže si dvakrát rozmyslete, než se pustíte do jakéhokoli vztahu.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři budou hledat nové zážitky a výzvy. Manželské páry budou na začátku roku sdílet láskyplný a srdečný vztah kvůli planetárním pozicím Jupitera a Venuše. A jak rok pokročí, bude k nim přicházet více lásky. Pro Štíry, kteří hledají lásku, je pohyb Marsu až do prvního čtvrtletí nepříznivý. Se začátkem dubna se tedy můžete připravit na hledání vhodného partnera.

Nedělejte však žádná rozhodnutí z rozmaru, protože vás nikam neposunou. Červenec je navíc pro vás a váš vztah zásadní, proto našlapujte opatrně a buďte k partnerovi upřímní. A ti, kteří už jsou ve vztahu nějakou dobu, mohou tento rok svůj vztah posunout na další úroveň. Začátek srpna je příznivým měsícem pro přemýšlení o svatbě. Proto bude rok 2023 pro váš milostný život hladký, ale pamatujte, že neberte věci jako samozřejmost. Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají a vyjadřují vděčnost.

Štíři, neberte věci jako samozřejmost. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Začátek roku bude pro Střelce skvělý čas na uzavření sňatku a na zvážení dalšího posunu vztahu. Jak se však v roce posunete vpřed, váš společenský kruh se rozšíří a vaše zaměření se může přesunout směrem od vašeho partnera. To může vést k úzkosti a konfliktům ve vztahu. Váš pragmatický přístup a optimismus vám však pomohou vše překonat. V polovině roku 2023 zahalí váš šťastný manželský život stín. Ale Jupiterovo požehnání do konce roku vše za vás a vašeho partnera vyřeší. Jediná věc, o kterou byste se měli postarat, je nevnášet si emocionální zátěž z vašeho předchozího vztahu do přítomnosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Veškeré úsilí z minulých let se vám ve vašem milostném životě vyplatí. Pokud se k nějakému člověku přibližujete už nějakou dobu, tento rok konečně pozná vaši velkorysost a přijme vaši náklonnost. Navíc získáte nové přátele, kteří se mohou ve druhém čtvrtletí proměnit v potenciální milostné partnery. Všichni nezadaní by se měli připravit na začátek nového vztahu v lednu, protože je to pro ně příznivá doba. Někde na přelomu května a června jsou náznaky rozkvetlé pracovní romance. Bohužel vás a vašeho partnera může v polovině roku obklopit několik výzev a problémů. To se však vyřeší díky pozitivnímu vlivu Venuše a Marsu. Jste srdeční a často spoléháte na svého partnera, aby učinil nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáře čeká tento rok až příliš zajímavých zážitků. Začátek roku 2023 začne trochu krušně, protože Vodnáři mohou ve svém životě čelit několika neznámým situacím a lidem. Přítomnost Venuše vám však pomůže prozkoumat více příležitostí, pokud jde o výběr vašeho partnera. Únor přinese smíšené pocity a neměli byste dělat nic, co nechcete. Ti, kteří hledají životního partnera, ho letos konečně najdou. Opět platí, že umístění Venuše je pro vás příznivé a vyřeší všechny spory ve vašem vztahu. Kromě toho vám také pomůže zlepšit vaše duševní zdraví. V polovině roku se může Saturn pokusit ukázat škodlivé dopady na váš vztah, takže si na to dejte pozor a snažte se ovládat své emoce. Nepotlačujte své skutečné pocity, sdílejte je se svým partnerem, abyste měli klidný milostný život.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Začátek roku přinese nejkrásnější období vašeho milostného života. Leden je příznivým měsícem pro ty, kteří hledají životního partnera. Navíc vám celý rok 2023 přinese lásku a štěstí v hojnosti. Druhé čtvrtletí roku přinese nové příležitosti, a to je čas, kdy můžete udělat všechny zásadní kroky týkající se vašeho milostného života. Vaše zdrženlivá povaha však může být pro váš vztah škodlivá. Pokud si přejete někoho požádat o ruku, udělejte to s upřímným srdcem a povede to ke krásnému výsledku. Pro ty, kteří jsou svobodní a zamilovaní, je to váš rok, abyste si užívali a žili život naplno. Přemýšlení o svatbě může váš vztah v první polovině roku narušit. Na druhou stranu, druhá polovina roku toho pro vás má hodně a musíte si vážit všeho kolem sebe. Na maličkostech záleží vašemu partnerovi víc, než na velkých gestech.



Zdroje: instaastro.com, www.indiatoday.in