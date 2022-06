Znamení horoskopu, která by neměla pít alkohol, protože jim více škodí

Léto je tu a s ním i čas večírků a grilovaček, ke kterým neodmyslitelně patří kromě dobrého jídla a společnosti i alkohol. Některým znamením zvěrokruhu však požívání alkoholických nápojů nedělá vysloveně dobře. Kdo by se mu měl obloukem vyhýbat a proč?

Alkohol je metla lidstva, říká sice klasik, ale každý z nás si občas nějakou tu sklenku dá. Když to není ve velké míře, nejde o nic špatného. Pití alkoholu je už od dávných časů společenskou událostí, tudíž v létě je ten čas, kdy pijeme alkohol nejčastěji z celého roku. Horké letní dny k vychlazenému pivu či vinnému střiku doslova svádějí. Některá znamení by si ale měla nechat zajít chuť!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Pití alkoholu může mít pro Blížence neblahé fyzické i duševní účinky. Kromě kouření je pro ně tím největším strašákem, co se týká rakoviny. Blíženci totiž mají k této nemoci dispozice a měli by tedy žít zdravěji než ostatní. Kromě toho u nich hrozí i onemocnění jater způsobená alkoholem, jako jsou cirhóza, zánět a opět i rakovina.

Důležitou prevencí před rakovinou jater je kromě vyhýbání se alkoholu a dodržování zdravého životního stylu i očkování proti žloutence a dostatečná hygiena. Před patnácti lety bylo lidí s tímto onemocnění minimum, nyní však kvůli obezitě a tragické životosprávě každým rokem roste.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se měly vyhýbat nadměrné konzumaci alkoholu z několika zásadních důvodů. Tím prvním je zdraví. Mají totiž často nemocnou trávicí soustavu a trpí záněty žaludku, střev, slinivky i vředy. Mohla by jim tak hrozit rakovina dutiny ústní, střev, slinivky břišní, hrtanu nebo tlustého střeva.

Lidé v tomto znamení by však neměli pít ještě z jednoho důvodu, a to, že se pak neumějí chovat. Vyvolávají konflikty a zkazí každou párty. Druhý den si to bohužel většinou nepamatují a nevěří vyprávění druhých o tom, jak se chovali. Natočte si je a uvidíte, že je bude hanba fackovat.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Alkohol Panně rozhodně nedávejte. Má špatnou slinivku a nejen, že jí bude zle od žaludku, ale bude navíc zvracet a trpět jako pes. Alkohol Panně navíc brání v kvalitním spánku, je chronicky unavená a občas může u tohoto znamení dojít až na epileptické záchvaty.

Jelikož je imunita Panny stále oslabena, měla by zapracovat především na tom, jak ji posílit. Sport, otužování, zdravá životospráva a pobyt v přírodě, to je to, co vesmír tomuto znamení doporučuje, aby se mu zdravotní neduhy vyhýbaly.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh mívá zpravidla slabší srdíčko a hrozí mu častěji než ostatním infarkt, vysoký krevní tlak i arytmie. Měl by tedy na kouření a alkohol také zapomenout. V jeho případě je důležitá především dieta a pohyb. Srdce nesmí být příliš namáháno a stěny cév obaleny tukem, jinak bude pozdě.

Alkohol u nich navíc může být spouštěčem celé řady duševních onemocnění. Může Kozorohům poškodit mozek a oni se pak nejsou schopni učit a pamatovat si nové informace. Nedejbože, aby alkohol kombinovali s léky, to už by byla úplná katastrofa. Zadělali by si na pořádný průšvih.

