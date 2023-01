Andělský horoskop: Jaký anděl bdí nad vaším znamením a jak vás chrání?

Každé znamení zvěrokruhu má svého anděla, který je považován za anděla strážného. Chrání vás a můžete se na něj obrátit o pomoc, pokud si nevíte rady s něčím komplikovaným ve svém životě. Jaký anděl strážný je ten váš?

Beran (21.3. - 20.4.)

Machidiel

Anděl Machidiel čerpá energii Slunce, aby ji pak dodal vám v podobě víry a síly. Nejvíce tuto sílu můžete vycítit na jaře, v březnu a dubnu, kolem data vašeho narození. Pokud jsou vaše přání upřímná a čistá, Machidiel vás k nim dovede a pomůže vám je splnit a proměnit ve skutečnost. A i když se to napoprvé nezdaří, nezoufejte. Machidiel ví přesně, jaká budoucí cesta je pro vás nejvhodnější a kdy ji podniknout. Sluneční zář, která pronikla do vašeho pokoje je stoprocentně on.

Machidiel čerpá sílu ze Slunce. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Asmodel

Jako lidé ve znamení Býka potřebujete naučit trpělivosti a zbavit se zbrklosti. Váš strážný anděl Asmodel vám v tom pomůže, stačí ho požádat. Pokud budete ve svém počínání zodpovědní a opatrní, vaše touhy se vyplní. I touhy vašeho srdce může Asmodel vyslyšet a vy díky němu získáte lásku na celý život. Jeho přítomnost poznáte tehdy, když se ve vaší blízkost náhle zjeví jakýkoli pták.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ambriel

Blíženci jsou společenští, jejich strážný anděl Ambriel je totiž andělem komunikace. Pomůže vám vyřešit vaše vnitřní konflikty, které jsou odrazem dvou osobností, jež se ve vás ukrývají. Ambriel vám pošle energii k uklidnění a vyjasnění všeho, v čem tápete nebo kde nastalo nedorozumění. Díky němu budete mít silnější intuici. Jak poznáte, že je vám nablízku? Lidé ve vaší blízkosti budou veselí a budou se smát.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muriel

Tento strážný anděl doslova chrlí lásku a životní optimismus, dokáže vás ochránit před smutkem, utrpením a také vás podpoří, pokud se potýkáte s nějakým bolestným zážitkem. Neváhejte se na něho v nejhorších chvílích svého života obrátit. Jakmile kolem sebe ucítite náhle nějakou krásnou vůni, vězte, že je vám Muriel nablízku.

Muriela poznáte podle vůně, jakoby nesl v ruce květiny. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Verchiel

Tento anděl strážný dodává Lvům jejich sebevědomí. Ovšem dbá také na to, abyste si dostatečně odpočinuli. Jako Lvi býváte citliví, pokud někdo zpochybní vaši osobnosti, kdy vaše sebedůvěra klesne ke dnu. Neváhejte vyzvat Verchiela o pomoc, pomůže vám znovu nabýt důvěru v sebe sama. Probudí ve vás i dřímající vůdčí schopnosti. Jak poznáte, že se anděl objevil? Náhlým silným pocitem energie a pocitem, že všechno dokážete.

Panna (23.8. - 22.9.)

Hamaliel

Lidé ve zrození Panny musí mít vše pod kontrolou a zorganizované. Najednou jste svou kontrolu a přehled ztratili? Obraťte se na svého anděla strážného, pomůže vám se uklidnit a najít pevnou půdu pod nohama. A nejen to, pošle vám sílu, díky které překonáte každou překážku. Jeho přítomnost poznáte nutkavým pocitem se hýbat, plavat, běhat nebo skákat.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zuriel

Zrozenci ve Vahách jsou věčnými hledači rovnováhy. Jakmile tuto vyváženost ztratíte, můžete se cítit prázdní a vyčerpaní. Váš strážný anděl vás naučí pochopit, co v životě dává ten největší smysl. Usnadňuje i vaše rozhodování. Jeho přítomnost je obtížné poznat, signálem mohou být opakující se sny.

Zuriel rozklíčuje, co Vahám dává v životě největší smysl. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Barbiel

Štíři často propadají nedůvěře k ostatním. Díky andělu strážnému najdou ztracenou objektivitu. Kdy ho požádat o pomoc? Máte-li pocit, že lidé kolem vás se zachovali nespravedlivě, zpracovat pocit křivdy je hodně náročné. Barbiel vás díky svému meči proti temnotě vyvede z negativní energie. Svou přítomnost projeví prudkým deštěm.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Adnachiel

Střelci jsou divocí a nespoutaní cestovalé. Někdy vám díky vaší povaze mohou utéct důležité vztahy, kariéra nebo uskutečnění vašich průkopnických vizí. S tím vám pomůže Adnachiel. Nechte se jím vést, uklidní vás a umožní vám najít si čas přemýšlet o všem, co vás trápí. Jak poznáte, že je blízko? Praskne žárovka, vypadnou pojistky nebo vám něco vypadne z ruky.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Hanael

Kozorozi neúnavně šplhají a dřou se do úmoru. Někdy se však zaseknete a nevíte, jak dál, že? Hanael vám otevře vnímání, které máte pro samou práci otupené. Díky tomu rozpoznáte úmysly druhých a pomůže vám zorientovat se a najít tu správnou cestu k cíli. Pokud se neumíte vymanit z bolestných vzpomínek na minulost, které vás brzdí ve vašem výšlapu vzhůru, váš anděl strážný vám pomůže. Jakmile se objeví, poznáte to a pocítíte. Většinou vás začne bolet hlava, nebo se bolestivě praštíte třeba do palce u nohy.

Hanael pomůže Kozorohům vyrovnat se s minulostí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Uriel

Vodnáři jsou sice dobrodruzi a ve společnosti velmi oblíbení, ale někdy mohou v životě bojovat s pocity úzkosti. Stalo se vám to také? Zavolejte svého anděla strážného, pomůže vám osvětlit situaci a odkrýt to, co ve vás vyvolalo strach. Je to prorok, dokáže varovat před tím, co přijde, ale také vám může uštědřit životní lekci, pokud uzná, že ji potřebujete. Projeví se závanem větru.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Barakiel

Ryby jsou empatické a soucitné. Stejně tak jejich anděl strážný Barakiel, který je však může zachránit, pokud se vlivem své hluboké empatie necítí právě dobře. Postaví vás znovu na nohy. Svou přítomnost dává najevo neobvyklým zvukem.



