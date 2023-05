Horoskop podle Atlantidy není po měsících, ale dnech. Který den jste se narodili

Dodnes se neví, zda bájná Atlantida opravdu existovala, ale protože se říká, že její obyvatelé měli i svůj vlastní horoskop, který se nerozděloval na měsíce, ale dny, tak tomu většina lidí věří. Co podle nich přináší právě váš den narození?

Azr'hal

Den v měsíci: 1.

Jste sebevědomí a vždy dosáhnete všeho, co chcete a navíc jste v tom nejlepší. Také si o sobě myslíte, že máte vždy pravdu a na lidi působíte dost často namyšleně. Nemáte rádi pravidla a neuznáváte autority. Často se hádáte a křičíte.

Duirk'har

Den v měsíci: 2., 3. a 4.

Nikdy neřeknete, co si myslíte a vždy jdete s většinou. Někdy je to až trapné, jak nikdy nemáte svůj názor. Nikdy ostatní totiž neví, co si myslíte právě vy. Nevyjadřujete se, protože si myslíte, že jste hloupí a nemáte žádné sebevědomí.

Ferz'oulh

Den v měsíci: 5. a 6.

Milujete žít přítomností a neradi se ve svém životě vracíte nebo plánujete. Žijte přítomností a užívejte si ji. Počkejte, co vám život přinese. Jste takoví bohémové a hipíci, kteří milují přirozenost. Bohužel jste ale také nespolehliví a nedůslední.

Gal'aï

Den v měsíci: 7.

Umíte řídit lidi a docílit toho, aby vás respektovali. Jste rození baviči, extroverti a vtipálci, které společnost miluje. Umíte poutavě mluvit a milujete publikum. Občas to chce ale také vypnout, sednout si a relaxovat. Jděte se projít do lesa nebo si čtěte knížku.

Jni'baël

Den v měsíci: 8., 9. a 10.

Jste krásní, elegantní, upravení a přitažliví. Umíte se zalíbit, správně flirtovat a jste za hvězdy i v posteli. Také máte dar slova, umíte se vykecat ze svých problémů a chyb.

Klad'esh

Den v měsíci: 11.

Od dětství jste věděli, čím chcete být a čeho chcete v životě dosáhnout. Máte silnou vůli a dobrý tah na branku, který vám v mnoha případech usnadní život. Do všeho dáváte sto procent a práci děláte naplno. Vždy ji také upřednostňujete před soukromým životem.

Mama'dhoul

Den v měsíci: 12., 13. a 14.

Neumíte dělat kompromisy a nebaví vás nudné hovory, které vám nic nepřinesou. Milujete konstruktivní hovory. Jste netrpěliví a často skáčete lidem do řeči, protože chcete říct svou myšlenku. Někteří lidé s vámi kvůli přílišné upovídanosti nechtějí pracovat.

Perd'hur

Den v měsíci: 15. a 16.

Jste emotivní a neumíte skrývat city. Křičíte, brečíte a smějete se, to všechno klidně během hodiny. Vše prostě děláte na sto procent a nic jen napůl. Máte velkou fantazii a občas si zbytečně představujete katastrofické scénáře.

Quest'hal

Den v měsíci: 17.

Neustále se vám něco nelíbí, jste nespokojení a ukňouraní. Obtěžujete své okolí svou negativitou a povýšeností. Nikdo pro vás není dost dobrý a nikdo se s vámi nemůže rovnat. Nejste ve společnosti oblíbení a nikdo s vámi nechce ztrácet čas.

Sark'houm

Den v měsíci: 18. a 19.

Jste inteligentní, chytří a vzdělaní. Znáte všechny naučné pořady nazpaměť, milujete encyklopedie a stále se sebevzděláváte. Neumíte žít normální život, jste pěkně vzteklí, když vám něco nejde. Svou chytrost dáváte ostatním najevo arogantním způsobem.

Ek'winax

Den v měsíci: 20., 21. a 22.

Milujete volnost, dobrodružství a pohodu. Celý život byste nejraději cestovali po světě, dlouho nevydržíte na jednom místě. Vždy děláte to, co sami chcete. Na rozkazy jiných nedbáte a zanedbáváte svou rodinu a přátele.

Vord'hak

Den v měsíci: 23., 24. a 25.

Jste velmi senzitivní, máte léčitelské schopnosti a před léky upřednostňujete bylinky. Díky pravidelné péči o své tělo jste zdraví a vitální. Nemáte rádi davy a velký shon lidí, raději se vyskytujete v malé skupině těch, kterým věříte.

Ysb'aal

Den v měsíci: 26., 27. a 28.

Jste emotivní, ukřičení a často za vás mluví zlost. Měli byste se svými záchvaty něco dělat, ostatní to totiž obtěžuje. Začněte sportovat a uvidíte, že se uklidníte. Uděláte něco pro své zdraví a navíc se můžete i seznámit.

Za'our

Den v měsíci: 29. a 30.

Jste pozitivní, optimističtí a máte silnou vůli vše zvládnout. Bojujete za práva slabších, radujete se z maličkostí a klidně se pro nespravedlnost postavíte celému světu. Naučte se rozlišit, co je důležité.

Yri'birr

iDen v měsíci: 31.

Jste sebekritičtí a umíte si přiznat, když vám něco nejde. Máte silnou vůli a umíte si poradit s nepříjemnostmi. Také bojujete za práva slabších a jste intelektuálně založení. Máte spirituálního ducha a jste velcí introverti. Za blízké přátele byste ale dýchali.

