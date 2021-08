Horoskop podle Atlantidy není po měsících ale dnech. Který den jste se narodili?

O tom, zda opravdu existovala bájná Atlantida, se vedou spory dodnes. Většina lidí však věří, že ano a že její obyvatelé dokonce měli svůj vlastní horoskop. Ten se nerozděloval na měsíce, ale na dny, kdy jste se narodili. Co přináší váš den narození do vašeho života?

Azr'hal

Den v měsíci: 1.

Sebevědomí vám rozhodně nechybí a vždy dosáhnete toho, co chcete. Toužíte být ve všem nejlepší a myslíte si o sobě, že máte vždy pravdu. Pro někoho můžete působit až namyšleně. Vás to ale netrápí a měnit se nehodláte. Nesnášíte pravidla a vždy si jedete po svém, což vám občas do života přinese nějakou tu hádku a neshodu.

Horoskopy jsou velmi oblíbené Zdroj: Profimedia

Duirk'har

Den v měsíci: 2., 3. a 4.

Nemáte svůj názor a vždy jdete s většinou. Občas jste s tím až trapní, protože je téměř nemožné zjistit, co si myslíte sami za sebe. Je to tím, že nemáte téměř žádné sebevědomí a posloucháte tak rady svých výraznějších přátel či autorit. Občas byste však měli dát na sebe, protože byste se divili, kolikrát byste měli pravdu právě vy.

Ferz'oulh

Den v měsíci: 5. a 6.

Žijete přítomností a neradi se ohlížíte do minulosti a přemýšlíte do budoucnosti. Neděláte si plány a žijete každý den tím, co vám život přinese. Jste přirození, empatičtí a bohémští. Bohužel však také nespolehliví a nedůslední. Není tedy vhodné vám zadávat dlouhodobé úkoly, nemáte totiž trpělivost.

Gal'aï

Den v měsíci: 7.

Jste vůdcovský typ a umíte ovlivnit druhé. Také je umíte pro něco nandchnout a dotáhnout svou vizi do konce. Jste extroverti a rádi se bavíte, umíte vyprávět vtipy a poutavě mluvit, proto vás milují davy. Občas však potřebujete být sami a sednout si s knížou nebo se jít projít do lesa. Neumíte však uklízet a jste pěkní bordeláři, což by chtělo napravit.

Jni'baël

Den v měsíci: 8., 9. a 10.

Jste považováni za lvi salónů, jste vždy krásní, upravení, elegantní a přitahujete opačné pohlaví. Umíste se sexy tvářit, flirtovat a v posteli jste doslova jedničky. Také se umíte vymluvit ze všech problémů, čímž zamaskujete svou lehkovážnost a nikdo vám nemůže nic vyčítat.

Klad'esh

Den v měsíci: 11.

Už od malička jste věděli, co chcete dělat a šli jste si za tím. Jste cílevědomí, spolehliví, zodpovědní a máte silnou vůli i tah na branku. Pracovat s vámi je radost. Tedy hlavně v případě, že do všeho dáváte sto procent. Vždy upřednostňujete práci před soukromým životem. Lásku tedy budete hledat ještě dlouho.

Mama'dhoul

Den v měsíci: 12., 13. a 14.

Nikdy něděláte kompromisy, nebaví vás tlachání o ničem a rádi vedete konstruktivní rozhovory. Skáčete však často lidem do řeči a občas nevíte, kdy zastavit. To vás čas od času připraví o zajímavé pracovní příležitosti, protože lidé s vámi nechtějí dělat. Naučtě se více naslouchat, uleví se vám.

Perd'hur

Den v měsíci: 15. a 16.

Jste vášniví a vždy dáváte přednost lásce před rozumem. Jste hodně emotivní a neumíte skrývat emoce ani city. Občas křičíte, občas se smějete a občas pláčete. Vše však děláte na sto procent. Za chvíli se však vždy uklidníte a je s vámi rozumná řeč. Také máte velkou fantazii, což je někdy až na škodu.

Věříte horoskopům? Zdroj: Profimedia

Quest'hal

Den v měsíci: 17.

Neustále o ničem pochybujete a jste s něčím nespokojeni, čímž obtěžujete své okolí. Nikdo pro vás není dost dobrý a jste nejradši, když si všechno můžete udělat sami. Ve společnosti nejste příliš oblíbení, nikdo s vámi nechce pracovat ani kamarádit. Když už se někdo takový najde, zničíte mu představy.

Sark'houm

Den v měsíci: 18. a 19.

Jste velmi chytří a vzdělaní. Víte tedy vše, co se píše v knížkách a encyklopediích, ale neumíte žít normální život. Navíc jste velmi egoističtí a neumíte si přiznat, že vám něco nejde. Také o sobě víte, že jste chytří a dáváte to okolí arogantním způsobem najevo. Vždy chcete, ať všichni obdivují vaše kvality.

Ek'winax

Den v měsíci: 20., 21. a 22.

Milujete cestování, volnost a dobrodružství. Nevydržíte na jednom místě. Jste takoví světoběžníci a nomádi, kteří nemají konkrétní cíl. Vždy děláte jen to, co chcete. To však není dobře, chybíte své rodině a přátelům. Vy na to ale nedbáte a ve vyšším věku toho budete litovat.

Vord'hak

Den v měsíci: 23., 24. a 25.

Máte léčitelské schopnosti a rozumíte tělu i bylinkám. Umíte poslouchat, co po vás organismus chce a dáte mu to. Jste tedy zdraví jak řípy. Také jste skromní, hodní a nezáleží vám na materiálních hodnotách. Nemáte rádi velký kolektiv a nejraději se spoléháte v práci sami na sebe.

Ysb'aal

Den v měsíci: 26., 27. a 28.

Jste strašně výbušní a necháváte ze sebe často mluvit zlost. Musíte se naučit krotit své zíchvaty vzteku. Docílíte toho sportem. Najděte si takový, který vás uklidní a navíc uděláte něco pro své zdraví. Když jste s oblíbenou skupinou lidí, umíte zaujmout smyslem pro humor.

Za'our

Den v měsíci: 29. a 30.

Jste pozitivní, optimističtí a máte silnou vůli. Vždy jdete kupředu a jedete podle plánu. Vždy bojujete za práva slabších a umíte se radovat i z maličkostí. Když vidíte, že je někomu ubližováno, klidně se postavíte proti celému světu. Musíte se naučit rozlišovat, co je opravdu důležité a co ne.

Yri'birri

Den v měsíci: 31.

Jste přehnaně sebekritičtí a neustále přemýšlíte, co jste mohli udělat lépe. Občas ale nic a dali jste do toho všechno, což byste si také měli uvědomit. Jste intelektuálně založeni a máte spirituálního ducha. Také jste velmi introvertní a žijete ve svém světe. Máte však pár přátel, za které byste i dýchali.

