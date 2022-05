Velký horoskop na červen: Koho potká štěstí a komu se smůla přilepí na paty?

Léto se pomalu ujímá slova a vy jistě toužíte vědět, jaké to letošní bude. Plné zábavy a dobrodružství, anebo nudy či dokonce starostí? Začněte tedy červnem a podívejte se do našeho horoskopu, jak se v tomto měsíci bude dařit právě vám.

Červen je tu, sluníčko začíná ukazovat své paprsky v celé své síle a my začínáme mít lepší a lepší náladu. Aby také ne, léto se blíží! Jak dlouho vám ale nadšení z tepla vydrží? To a ještě mnohem více se dozvíte v našem velkém horoskopu na červen.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beranům se po dlouhé době zdravotně uleví. Trápí je několik problémů najednou a najít vhodnou léčbu nebylo snadné. Teď se ale blýská na lepší časy a vypadá to, že i nemocný Beran se v průběhu června uzdraví a užije si léto plnými doušky. Neměl by se však samozřejmě přepínat, ale šetřit se a nabírat síly. S jeho zdravím to opravdu nebylo dobré.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se v červnu budou připravovat na důležitou zkoušku. Je jedno, jestli je to zkouška v práci, škole nebo životě, příprava bude důležitá a zásadní. Pokud ji nepodceníte, buďte si jisti, že vše zvládnete levou zadní, protože jak se říká, štěstí přeje připraveným, a na vás to v tomto případě přesně sedí. Pokud se na přípravy vykašlete, abyste si mohli užívat venku první letní sluníčko, ponesete si následky.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci v červnu přijdou o někoho blízkého, tudíž to pro ně nebude úplně šťastný měsíc. Nemusí to být přímo blízká osoba, ale může jít i o domácího mazlíčka. Nejhorší na tom je, že se dalo smrti předejít, kdyby byl Střelec pozornější. Dívejte se tedy kolem sebe, a když se vám bude zdát, že nějaké stvoření trpí nebo mu není dobře, neváhejte a okamžitě volejte pomoc. Možná mu zachráníte život!

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci celý červen procestují, těší se na to každý rok, je to takový jejich rituál. Nemají rádi davy a hlavu na hlavě v průběhu letních měsíců, kdy jsou prázdniny, proto věnují cestování a poznávání červen, kdy je ještě všude relativně prázdno, levněji, ale už panuje teplé a slunečné počasí. Letos se Býk rozhodl prozkoumat českou vlast, proto s ním pro cestu k moři nepočítejte.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny vyrazí v červnu k moři. Hotel s pěti hvězdami, all inclusive, moře, bazén, pláž a lehátko, to je to jediné, co chce Panna v červnu vidět. Navíc vyráží se svými přáteli, půjde tedy o dámskou nebo pánskou jízdu plnou smíchu, zábavy a humoru. Panny celý rok tvrdě dřou, tudíž se na tuto dovolenou právem těší a nenechají si ji nikým zkazit. A že budou mít několikrát na mále!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroha čeká letos v červnu nová láska, měl by se tak dívat kolem sebe a pozorně hledat, zda se na obzoru neobjeví jeho vysněný partner. Pamatovat by měl Kozoroh i na to, že v červnu má tu největší šanci se zamilovat a sbalit někoho, s kým bude chtít být celý život. Kozoroh je ideálním partnerem pro Ryby, Blížence a Býka, tudíž se zaměřte právě na tato znamení.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci budou v červnu řešit nepříjemné finanční problémy, které je mohou přivést až k bankrotu. Nechali se totiž napálit od někoho, kdo jim sliboval výhodný obchod, ale nebylo to tak. Přišli o velkou částku peněz a nyní se z toho budou muset vzpamatovat. Červen bude tím nejtěžším měsícem, kdy na ně vše dolehne a oni se budou snažit krizi zvládnout.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy čeká rozvod, takže nic pěkného. Myslely si, že to bude láska na celý život, bohužel to však nevyšlo a život s partnerem nevyšel. V červnu čeká na Váhy stání, kde se bude rozhodovat o majetku a dětech, z čehož mají největší strach. Nemusí se však bát, nakonec vše dopadne dobře a jim se nejen uleví, ale dostanou i to, co jim náleží.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář se v červnu přihlásí na kurz, který už chtěl dávno absolvovat, ale neměl na něj čas. Chce se totiž více věnovat svým koníčkům a odborný kurz by měl být začátkem. Nejenže bude nadšený, ale naučí se mnoho přínosných věcí, které bude ve svém koníčku využívat. Nutno podotknout, že když do toho Vodnář v červnu šlápne, v budoucnu ho čekají velké úspěchy.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si rádi udělali v červnu pořádek v životě i domácnosti. Takový radikální úklid. Vyhodit vše nepotřebné, opravit opravitelné a v neposlední řadě oprášit vše důležité a milované. Rak by se měl zamyslet, co od života chce, a za tím si jít. A při úklidu domu nebo bytu si utřídí myšlenky, čímž si udělá plán a vše dobře dopadne. Ze života by měl odstranit všechny rušivé elementy.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíry v červnu čekají peníze. Měli by si tedy vsadit nebo investovat. Vrátí se jim to během chvíle a ještě vydělají pěknou částku navíc. Budou si za ni moci pro sebe i rodinu pořídit pěknou dovolenou, po které touží. Také přijdou na řadu vysněné dárečky, na které Štír už několik měsíců šetří a zatím to nevypadalo, že by na ně brzy měl. Nyní je ale vše jinak a Štír si může začít dopřávat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby se v červnu rozhodnou změnit image. Zajdou za odborníkem, který jim poradí, jak se líčit, oblékat, česat a chovat. Není divu, potkaly totiž svoji životní lásku a nechtějí o ni přijít. Celková změna image se Rybám určitě vyplatí a jejich protějšek ji velmi pozitivně ocení. Ryby pak bude čekat červen snů a na jeho konci možní i žádost o ruku. Tak se nechte překvapit!