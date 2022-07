Ženská znamení, která mají největší sklony onemocnět cukrovkou

Cukrovka je velkým strašákem mnoha obyvatel, protože jí trpí téměř každý desátý Čech. Bohužel se už nejedná jen o starší občany, ale začíná se čím dál tím více objevovat i u mladších lidí. Některá ženská znamení mají dokonce větší dispozice onemocnět diabetem než jiná. Máte se čeho bát?

Cukrovkou trpí zhruba každý desátý Čech, což rozhodně není povzbudivé číslo. Poukazuje to na to, že je u nás více než milion lidí, kteří touto závažnou nemocí trpí. Na celém světě jde o 537 miliónů diabetiků. Ve většině případů se přitom jedná o diabetes 2. typu, kterému lze předcházet zdravým životním stylem. Patříte mezi ohrožená znamení i vy?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou často obézní, tudíž je u nich zvýšené riziko vzniku cukrovky. Není to však konzumací sladkého, jak si mnozí myslí, ale nevhodným životním stylem, přejídáním a nedostatkem pohybu. Začněte tedy se sebou něco dělat, pokud nechcete skončit na dávkách inzulinu.

Pokud totiž onemocníte cukrovkou, hrozí vám oslepnutí, poškození tepen, ledvin a těm těžším případům až amputace končetin. Cukrovka nebolí, proto si jí zpočátku vůbec nevšimnete, ale je to tichý zabiják, který si na Panny umí pořádně posvítit a zaútočit, když to nečekají.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby nejčastěji postihuje diabetes 1. typu, který je spíše častý pro děti a mládež. Jde o nedostatek inzulinu v krvi, čímž se zničí buňky slinivky břišní, které inzulín produkují. Nemocný se nikdy nevyléčí a je celoživotně odkázán na aplikaci inzulínu.

Celý život bude také dodržovat nejrůznější opatření, jako jsou zdravá strava, správná pohybová aktivita a klidový režim. Dnes už existují moderní pumpy, které inzulín do těla dodávají automaticky, ale i tak, chcete to riskovat a nosit na sobě celý život krabičku, která vás jím bude zásobovat?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou zase nejčastěji nositeli cukrovky druhého typu. Ten je v populaci v podstatě nejrozšířenější a u Vah především platí, že čím jsou starší, tím mají větší pravděpodobnost, že se s touto nemocí budou potýkat. Většinou se u nich bohužel spojuje diabetes s obezitou, protože 90 % Vah, které mají cukrovku, je obézních.

Tento stav lze zvládnout úpravou životní ho stylu, především pak stravy a také je pro Váhy velmi důležitý pohyb. Pokud se budete snažit, tyto změny by měly stačit a vy byste se mohli aplikaci inzulínu vyhnout.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce mají také sklony k cukrovce, proto by měly sledovat, co sní. Denně by měly sníst dvě porce ovoce, pět porcí zeleniny a dvě porce mléčných výrobků. Nezapomínejte ani na maso, ale libové a pečivo pouze celozrnné. Na sladkosti zapomeňte, a pokud jste milovníkem sladkého, dopřávejte si jej pouze příležitostně.

Pokud potřebujete se stravou pomoci, buď se podívejte na internet, kde je spousta zdravých receptů a rad, anebo navštivte výživového poradce, který vám udělá jídelníček na míru.

Zdroj: www.vitalia.cz, mojemedicina.cz